US-Präsident Trump verlangt schnellere Vollstreckung der Todesstrafe. Seine Anweisung richtet sich gegen verzögerte Verfahren und ist Teil eines Konflikts mit Gouverneur Newsom.

US-Präsident Donald Trump hat das Justizministerium angewiesen, die Vollstreckung der Todesstrafe auf Bundesebene deutlich zu beschleunigen. In seiner Direktive kritisierte der US-Leitende Politiker, dass die Hinrichtung von Verurteilten derzeit oft durch jahrelange oder sogar jahrzehntelange gerichtliche Verfahren blockiert werde. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Exekution schneller durchzuführen, um den Angehörigen von Opfern eine schnelleren Abschluss des Leidensweges zu ermöglichen.

Beschleunigung der Vollstreckung

Trump wies das Justizministerium explizit an, bei auf Bundesebene verhängten Todesstrafen auf eine zügige Durchführung hinzuwirken. Er betonte, dass die aktuellen rechtlichen Verzögerungen den Opfern und deren Familien keinen Frieden bringen. Der Präsident sieht in der schnellen Vollstreckung ein essentielles Element der Gerechtigkeit, das durch die aktuellen bürokratischen Hürden stark behindert wird. Diese Anweisung markiert eine klare Abkehr von der Praxis langsamer rechtlicher Prozesse.

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Konflikt mit Kalifornien

Der Vorstoß von Trump fiel parallel zu einer scharfen Kritik am demokratischen Gouverneur Gavin Newsom aus Kalifornien. Newsom hat angekündigt, alle 548 bestehenden Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umzuwandeln. Diese Entscheidung wurde kurz nach den Parlamentswahlen Anfang des Monats verkündet und löste einen öffentlichen Schlagabtausch zwischen den beiden Politiker aus, die seit Jahren in einer Fehde miteinander liegen. Newsom gilt zudem als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentenwahl 2028.

Perspektiven der Beteiligten

Das Presseteam von Gavin Newsom reagierte auf die Kritik des Weißen Hauses auf der Plattform X mit einer scharfen Erwiderung. Sie verwiesen darauf, dass die Personen, deren Todesstrafe Newsom in lebenslange Haftstrafen umgewandelt habe, im Gefängnis sterben würden. Im Gegensatz dazu würden Straftäter, die von Trump begnadigt worden seien, wieder frei herumlaufen. Diese Gegenposition unterstreicht die ideologische Kluft zwischen der aktuellen Bundesregierung und der Führung in Kalifornien.

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Historischer und aktueller Kontext

In Kalifornien wurden seit 2006 keine Hinrichtungen mehr vollstreckt, was die Umwandlung der Urteile zu einer symbolischen, aber auch juristisch bedeutsamen Geste macht. In den vergangenen Jahren hatten auch einige andere Gouverneure Todesstrafen in ihren Bundesstaaten in lebenslange Haft umgewandelt. Auf Bundesebene änderte sich die Lage kurz zuvor, als Präsident Joe Biden 2024 die Umwandlung auch für einen Großteil der auf Bundesebene zum Tode Verurteilten anordnete. Trump ist hingegen ein ausgesprochener Befürworter der Todesstrafe.

Statistische Einordnung

Laut Angaben der gemeinnützigen Organisation Death Penalty Information Center ist die Todesstrafe in mehr als zwei Dutzend der 50 Bundesstaaten zugelassen. Im Jahr 2025 wurden demnach landesweit 47 Straftäter hingerichtet. Eine jüngst erschienene repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Pew Research Center zeigt zudem, dass zwei Drittel der Erwachsenen in den USA (66 Prozent) die Todesstrafe für Menschen befürworten, die wegen Mordes verurteilt wurden. Eine Mehrheit (59 Prozent) meint zugleich, dass die Todesstrafe keine abschreckende Wirkung bei der Verhinderung schwerer Straftaten habe.