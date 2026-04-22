Trump behauptet, Iran hat Hinrichtungen ausgesetzt – Teheran widerspricht

US-Präsident Donald Trump gibt an, der Iran habe auf seine Bitte hin die Hinrichtung von acht zum Tode verurteilten Frauen gestoppt. Der Iran bestreitet dies. Die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran bleiben angespannt.

US-Präsident Donald Trump hat behauptet, der Iran habe auf seine Bitte hin die geplante Hinrichtung von acht zum Tode verurteilten Frauen gestoppt. In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social äußerte Trump seine Wertschätzung für die iranische Führung, die seiner Ansicht nach seine Forderung respektiert und die Hinrichtung en ausgesetzt habe.

Diese Behauptung wurde jedoch von iranischen Stellen entschieden zurückgewiesen, die jegliche Planung zur Hinrichtung dieser Frauen dementieren. Trump hatte bereits zuvor Teheran aufgefordert, die acht Frauen freizulassen und dies als positiven Schritt für mögliche Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran bezeichnet. Er betonte, die Freilassung der Frauen wäre ein 'sehr guter Start' für Gespräche und appellierte direkt an die iranische Führung, den Frauen nichts anzutun.

Seine Äußerungen erfolgten als Kommentar zu einem Beitrag, den er auf Truth Social teilte, welcher Fotos von acht Frauen zeigte und behauptete, die Islamische Republik Iran bereite sich auf deren Hinrichtung vor. Dieser ursprüngliche Beitrag wurde von dem pro-israelischen Aktivisten Ejal Jakoby auf der Plattform X veröffentlicht, wobei die Identitäten der Frauen nicht genannt wurden. Die Situation ist komplex und von gegenseitigen Schuldzuweisungen geprägt.

Während Trump die iranische Führung für ihre vermeintliche Zugeständnis lobt, besteht der Iran darauf, dass es nie eine Absicht zur Hinrichtung der Frauen gab. Dies wirft Fragen nach der Quelle der Informationen auf, die Trump zugrunde liegen, und unterstreicht die Schwierigkeiten bei der unabhängigen Verifizierung von Nachrichten aus dem Iran. Die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran sind seit langem angespannt, insbesondere im Hinblick auf das iranische Atomprogramm und die Rolle des Iran in der Region.

Die jüngsten Spannungen wurden durch den Konflikt zwischen Israel und Hamas weiter verschärft. Eine erste Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran, die mit Unterstützung Pakistans zustande kam, verlief ohne konkrete Ergebnisse. Teheran kritisiert die USA für überzogene Forderungen, insbesondere in Bezug auf die Kontrolle der Straße von Hormus und die Einschränkung des iranischen Atomprogramms. Die Straße von Hormus ist eine strategisch wichtige Wasserstraße, durch die ein erheblicher Teil des weltweiten Öltransports fließt.

Die iranische Regierung betrachtet die Kontrolle dieser Wasserstraße als ein wichtiges nationales Interesse. Unabhängig von der Richtigkeit von Trumps Behauptungen ist die Situation der Menschenrechte im Iran weiterhin besorgniserregend. Menschenrechtsaktivisten berichten, dass im Iran mindestens eine Frau im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten zu Beginn des Jahres zum Tode verurteilt wurde. Menschenrechtsorganisationen werfen der iranischen Regierung vor, die Todesstrafe als Mittel zur Einschüchterung der Bevölkerung einzusetzen und zur Unterdrückung von Dissens.

Sie beobachten eine Zunahme der Hinrichtungen politischer Gefangener seit Beginn der Eskalation der Konflikte mit den USA und Israel. Die Proteste zu Beginn des Jahres wurden durch den Tod von Mahsa Amini ausgelöst, einer jungen Frau, die von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie angeblich gegen die Kleiderordnung verstoßen hatte. Die Proteste richteten sich gegen die repressive Politik der Regierung und die Einschränkung der Frauenrechte. Die Reaktion der Regierung auf die Proteste war hart, mit zahlreichen Verhaftungen und gewaltsamen Niederschlagungen.

Die internationale Gemeinschaft hat die iranische Regierung aufgefordert, die Menschenrechte zu respektieren und die Proteste friedlich zu behandeln. Die Zukunft der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran bleibt ungewiss. Die gegenseitigen Vorwürfe und die tiefgreifenden Differenzen in Bezug auf zentrale Fragen wie das Atomprogramm und die regionale Sicherheit erschweren eine Einigung. Eine Deeskalation der Spannungen und ein konstruktiver Dialog sind jedoch unerlässlich, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern und eine friedliche Lösung der bestehenden Probleme zu finden





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