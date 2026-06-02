Trump and Netanyahu's Escalated Conversation on Beirut Attacks

The efforts to achieve a ceasefire between the US and Iran have once again been strained, with a heated phone call between US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu escalating the situation. Axios reports that the conversation was highly tense and filled with insults, citing three individuals who were present during the call.

Die Bemühungen um eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran stehen erneut auf der Kippe. Nach Israel s Ankündigung eines Angriffs auf das Zentrum der Hisbollah in Beirut soll ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Israel s Regierungschef Benjamin Netanjahu eskaliert sein.

Laut der US-Nachrichtenplattform Axios war das Gespräch zwischen Trump und Netanjahu äußerst angespannt und "voller Flüche". Axios beruft sich dabei auf drei Personen, die mit dem Telefonat vertraut sind. Demnach warf Trump dem israelischen Premier vor, er sei "völlig verrückt".

Zudem soll er erklärt haben, ohne seine Unterstützung würde Netanjahu längst im Gefängnis sitzen. Gegen den israelischen Regierungschef läuft seit Jahren ein Korruptionsverfahren, dessen Abschluss sich durch die anhaltenden Konflikte Israels immer wieder verzögert. Trump hatte den israelischen Präsidenten Jizchak Herzog in der Vergangenheit mehrfach aufgefordert, Netanjahu noch vor einem Urteil zu begnadigen. Ein entsprechender Antrag wird seit Monaten geprüft.

Eine Entscheidung dürfte jedoch frühestens nach der diesjährigen Parlamentswahl fallen. Im Zentrum des Streits standen die von Netanjahu angeordneten Luftangriffe auf Beirut. Laut Axios kritisierte Trump die Entscheidung scharf und warf dem israelischen Regierungschef Undankbarkeit vor. Zeitweise soll Trump laut geworden sein und Netanjahu gefragt haben: "Was zum Teufel machst du da?

" Außerdem habe er auf den internationalen Imageschaden Israels verwiesen. "Die ganze Welt hasst Israel deshalb", soll Trump gesagt haben. Auch in den USA hat die Unterstützung für Israel zuletzt abgenommen. Besonders unter jüngeren Wählerinnen und Wählern wächst die Kritik.

Für die Republikaner gilt vor allem der Krieg gegen den Iran als politisches Risiko vor den Midterm-Wahlen im November. Trump verkündete am Montag, er habe sowohl Netanjahu als auch die Hisbollah zu einer Deeskalation bewegt. Es würden "keine (israelischen) Truppen nach Beirut entsandt, und alle Truppen, die bereits unterwegs sind, wurden bereits zurückbeordert". Trump erklärte: "Zudem hatte ich über hochrangige Vertreter ein sehr gutes Gespräch mit der Hisbollah.

". Die Miliz habe sich bereit erklärt, die Kampfhandlungen einzustellen.

"Sie haben zugestimmt, dass alle Schusswechsel eingestellt werden – dass Israel sie nicht angreifen wird und sie Israel nicht angreifen werden. ". Trotz der von Trump verkündeten Einigung drohte Netanjahu weiterhin mit Angriffen auf Beirut, sollte die Hisbollah ihre Angriffe auf Israel fortsetzen. Zugleich kündigte er an, die israelische Armee werde "ihre Einsätze im Südlibanon wie geplant fortsetzen".

Ob diese Aussage vor oder nach dem Telefonat mit Trump fiel, blieb offen. Von einer nachhaltigen Entspannung kann bislang keine Rede sein. Die israelische Armee erklärte, am Dienstagfrüh seien zwei auf Nordisrael gerichtete Geschosse aus dem Libanon abgefangen worden. Libanesische Medien berichteten gleichzeitig über neue israelische Angriffe im Süden des Landes.

Die Hisbollah erklärte ihrerseits, sie habe am späten Montagabend israelische Soldaten im Südlibanon angegriffen. Unterdessen widersprach Trump Angaben aus Teheran, wonach die Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Golfregion ausgesetzt worden seien.

"Die Gespräche mit der Islamischen Republik Iran gehen in raschem Tempo weiter", schrieb Trump auf Truth Social. Der Iran hatte zuvor erklärt, die Gespräche wegen der Entwicklungen im Libanon und der angekündigten Angriffe auf Dahija, die Hisbollah-Hochburg im Süden Beiruts, vorerst auszusetzen





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