Trump als Jesus: Eine Blasphemie-Eruption und die Suche nach der perfekten Maske

Donald Trump inszeniert sich erneut in blasphemischer Manier, diesmal als Jesus. Der Artikel analysiert diese Provokation im Kontext des Trumpismus, der Maga-Bewegung und der aktuellen politischen Lage in den USA. Es werden Verbindungen zu wirtschaftlichen Problemen, politischen Gegnern und Trumps wahrer Rolle gezogen, sowie eine Analyse der möglichen Motive hinter der Inszenierung.

Donald Trump gerät wieder in blasphemische Gewässer. Er ließ sich von der KI als Jesus darstellen, der Kranke heilt, inklusive einer Aura strahlender Hand. Als dies für Empörung sorgte, tat er so, als habe er lediglich als Arzt posieren wollen und löschte den Beitrag. Der Trumpismus als Arzt am Krankenbett der Maga-Bewegung. Zu schön, um wahr zu sein, und ja, TACO, Trump kneift stets ein. Amerikanische Beobachter rechneten bereits mit einer Blasphemie -Eruption, da sich einiges an Ungemach verdichtete: steigende Benzinpreise an den Tankstellen, sinkende Aktienkurse (das Vermögen Jesu schrumpfte), ein Sturzflug bei den Beliebtheitswerten, die störrischen, jedem freundlichen, vom Himmel fallenden Argumenten verschlossenen Perser in Hormuz, der evangelikale Holzkopf Hegseth, den Gottes Sohn nicht rausschmeißen kann, und dann noch die Niederlage Viktor Orbáns, ein Menetekel der Midterm-Elections: das staute sich und explodierte schließlich aus ihm heraus.

Auf Trump Social, Truth Golden oder wie die Plattform heißt, welcher Papst Leo mit sardonischem Lächeln konzedierte „It’s ironic – the name of the site itself. Say no more“, hatte Trump, der globale Sado-Hanswurst, auch schon als Papst posiert. Damals glaubte er vermutlich, er posiere nur als Kaplan des Weißen Hauses. Aber Jesus, das ist schon besser, denn als solcher sieht er sich durch die Palmen-Waterfront von Gaza schweben, die ihm sein Immo-Duo Witcoff-Kushner aus dem Bombensand hochzieht, wo einst Palästinenser wohnten (die Hamas wird zu Eisverkäufern und Golf-Caddies umerzogen). Trumps Jesus ist der Heilsbringer des schlappen demokratischen Kapitalismus, dem er autokratische Wunder lehrt und dem er zeigt, wie man sich wirklich schnell bereichert. Herr, erlöse uns von den demokratischen Verfahren, nimm das Ungemach des Völkerrechts von uns und verbannen die Flausen von Gleichheit und Brüderlichkeit in die Hölle! Trumps Vision von sich als Erlöser kann nur damit zusammenhängen, dass er spürt, wie er als Albtraum auf der Welt lastet. Welche Erleichterung, wenn der Wahnsinn erst einmal von uns genommen wird! Der Philosoph Rudolf Burger provozierte einst die harmlose Linke mit seiner zutreffenden Diagnose von „antifaschistischem Karnival“. Was würde er nun sagen, angesichts dieses faschistischen Faschings? Dieses Maskenspiels der Ungenierten?

Trump ist naturgemäß so religiös wie ein Cheeseburger. Was ihm in Sachen Religion am nächsten kommt, ist seine Anhänglichkeit an Sitten und Gebräuche der Cosa Nostra – unser gemeinsames Haus ist ja irgendwie auch etwas Katholisches. An dieser Religion gefällt ihm gewiss deren Bildmächtigkeit, mit der sie jede Gegenreformation illustrativ und theatralisch unterstützte. Wäre die Kirche heute so nahe an der absoluten Macht wie vor dreihundertfünfzig Jahren, würden die Jesuiten Privatfernsehen dominieren und die Dominikaner das Silicon Valley. Aber das ist Vergangenheit. Heute spielen sie bis zum Papst hinauf Arbeiterpriester, was den Fascho-Faschingsprinzen im Weißen Haus ärgert. Trump als Jesus, Trump als Papst, Trump als Superman – alles gut und recht. Aber die richtige, die einzig treffende Maskierung fehlt noch. Ich weiß, welche Rolle er wirklich spielen will. Biblisch, mit Executive Power ohne Ende, mit Legionen an der Hand und der Macht, unliebsame Gegner zu kreuzigen. Nein, Trump ist nicht Jesus. Er ist der Chef, der an nichts schuld ist. Netanjahu war Gaza, Pam Bondi verschuldete Epstein, Kristi Noem verbockte ICE, die Ukraine überfiel sich selbst, am Iran-Desaster ist Pete Hegseth schuld. Und Donald Trump ist der Präfekt der USA. Er ist nicht Jesus, er ist Pontius Pilatus. Stürzt die Welt ins Unglück, will's nie gewesen sein. Bringt ihm das Lavoir zur Händewaschung!

Was wir aus der Pandemie gelernt haben könnten: Distanz kann nicht schaden, halten Sie Ihre Impfungen auf dem neuesten Stand, Händewaschen ist nie falsch, benützen Sie Masken, wenn es sich empfiehlt, wenn Sie Symptome haben, versuchen Sie Kontakte mit anderen zu vermeiden. Und bleiben Sie rücksichtsvoll





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