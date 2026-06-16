Trumer Triathlon 2024: Rekordzahl von über 2.200 Anmeldungen und breite Sportvielfalt

Der Trumer Triathlon in Obertrum erreicht mit über 2.200 Anmeldungen einen neuen Rekord. Rund 600 Helfer sichern den Ablauf, während Athleten aus Triathlon, Snowboard, Biathlon und Skibergsteigen das Event bereichern.

Mitte Juli wird Obertrum erneut zum Schauplatz des Trumer Triathlon s, einem der größten Mehrkampf-Events in Österreich. Schon jetzt melden sich rund 2.200 Sport lerinnen und Sport ler für das dreitägige Turnier an, das vom 24. bis 26.

Juli stattfinden wird. Der diesjährige Wettkampf zählt bereits die 17. Ausrichtung, und die Organisatoren gehen davon aus, die bisherigen Rekorde zu übertreffen. Josef Gruber, Vorsitzender des Organisationskomitees, betont, dass das Event jedes Jahr zu den wichtigsten Terminen im regionalen Sportkalender gehört.

"Wir erleben gerade intensive Planungsphasen und zahlreiche Besprechungen - das zeigt, dass das Wochenende kaum noch warten kann", erklärt er mit begeisterter Vorfreude. Die Anmeldezahlen haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, und die aktuelle Bilanz von 2.200 Anmeldungen lässt bereits jetzt einen Endstand von bis zu 2.500 Teilnehmenden vermuten. Im Vergleich zu 2022 bedeutet das ein Plus von etwa 35 Prozent, was das Organisationskomitee als herausragenden Erfolg einstuft.

Die Kurz- und Mitteldistanzwettkämpfe sind bereits vollständig ausgebucht, jedoch gibt es noch begrenzte Kapazitäten für einige Spezialkategorien. Rund 600 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stehen bereit, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Besonders das lokale Trumer TriTeam, das eng mit der Gemeinde und den anderen Sportvereinen aus Obertrum zusammenarbeitet, spielt dabei eine zentrale Rolle.

"Die Kooperation zwischen den Vereinen und der Stadt ist hervorragend, und das gibt uns die Sicherheit, dass alles planmäßig läuft", berichtet Fabio Richlan, Präsident des Trumer TriTeam. Der Triathlon lockt nicht nur klassische Triathleten, sondern auch Sportler aus anderen Disziplinen an. Bereits zugesagt haben Snowboarder Andi Prommegger, Biathletin Lea Rothschopf und die Skibergsteigerin Sarah Dreier, die die Vielseitigkeit des Events unterstreichen.

Im Gegensatz dazu müssen Salzburgs Spitzen‑Triathleten Lukas und Philip Pertl leider absagen, was Gruber jedoch mit den Worten "Das ist natürlich schade, aber es mindert unsere Vorfreude nicht" relativiert. Die Veranstalter hoffen, dass die breite Palette an Teilnehmenden und das starkes Engagement der freiwilligen Helfer das Trumer Triathlon zu einem unvergesslichen sportlichen Highlight machen werden. Neben dem sportlichen Wettkampf soll das Event auch die Gemeinschaft stärken und Besucher aus ganz Österreich und darüber hinaus anziehen





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Triathlon Obertrum Sportveranstaltung Freiwillige Helfer Rekordteilnehmer

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