Trotz sinkender Kakaopreise: Schokolade bleibt teuer

Trotz eines massiven Preisrückgangs am Weltmarkt bleiben die Preise für Schokolade hoch. Ein Salzburger Schokoladenhersteller erklärt, warum die Ersparnisse nicht an die Kunden weitergegeben werden und welche Faktoren die Preise beeinflussen.

Für viele Schokolade nliebhaber wird der Muttertag in diesem Jahr wohl ohne Pralinen auskommen müssen. Trotz eines deutlichen Rückgangs der Kakaopreise auf dem Weltmarkt bleiben die Preise für Schokolade weiterhin auf hohem Niveau.

Dies bestätigt Franz Berger, Geschäftsführer der Berger Feinste Confiserie aus Lofer in Salzburg, im Gespräch mit dem ORF. Das Unternehmen produziert seit rund 30 Jahren Pralinen, Schokolade und Konfekt. Obwohl der Rohkakaopreis im vergangenen Jahr um fast 75 Prozent gefallen ist, spüren die Kunden davon noch nichts. Berger erklärt, dass die Preiserhöhungen in der Vergangenheit nur vorsichtig an die Verbraucher weitergegeben wurden, da man davon ausging, dass der Kakaopreis nur vorübergehend hoch bleiben würde.

Zudem wird Kakao langfristig eingekauft, was dazu führt, dass es lange dauert, bis sich Preissenkungen am Markt niederschlagen. Neben den Rohstoffkosten spielen auch Energie- und Lohnkosten eine entscheidende Rolle bei der Preisgestaltung. Berger betont, dass hochwertige Schokoladenprodukte als Luxusgüter gelten können. Die zukünftige klimatische Entwicklung wird ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, da sie das Wachstum von Kakao beeinflusst und seine Verfügbarkeit langfristig verringern könnte.

Die Situation zeigt, dass die Schokoladenpreise von vielen Faktoren abhängen und nicht allein von den Kakaopreisen bestimmt werden. Für Verbraucher bedeutet dies, dass sie weiterhin mit hohen Preisen rechnen müssen, selbst wenn die Rohstoffpreise sinken. Die Schokoladenindustrie steht vor der Herausforderung, die Kosten zu senken, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Berger Feinste Confiserie bleibt optimistisch und setzt auf nachhaltige Praktiken, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Kunden werden jedoch noch eine Weile auf günstigere Schokolade warten müssen





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