Trooping the Colour: König Charles III. feiert Sommer-Geburtstag mit prächtiger Parade

Die traditionelle Trooping the Colour-Parade in London zu Ehren von König Charles III. lockte Tausende Zuschauer an. Prinzessin Kate begeisterte in himmelblau, und die königlichen Kinder genossen die Flugshow.

In London fand am Samstag die alljährliche Trooping the Colour-Parade statt, ein prächtiges militärisches Spektakel, das zu Ehren des britischen Monarchen König Charles III. abgehalten wird.

Dieses Ereignis, das tief in der britischen Tradition verwurzelt ist und bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, markiert offiziell den sogenannten Sommer-Geburtstag des Königs, obwohl er tatsächlich am 14. November 78 Jahre alt wird. Die Parade ist ein Symbol für die Einheit der Nation und die Verbundenheit mit der Monarchie.

Tausende von Zuschauern säumten die Straßen von London, um einen Blick auf die königliche Familie und die beeindruckende militärische Zeremonie zu erhaschen. Die Veranstaltung begann gegen 10:30 Uhr Ortszeit auf der Horse Guards Parade, einem historischen Exerzierplatz im Herzen der Stadt. Etwa 1.400 Soldaten, 400 Musiker und 200 Pferde nahmen an der farbenfrohen Parade teil, die von präzisen Marschbewegungen und klangvollen Militärklängen geprägt war. Die Musik wurde von den Regimentskapellen gespielt, die traditionelle Märsche und patriotische Lieder darboten.

Ein besonderes Highlight war der Überflug der Royal Air Force um 13 Uhr, bei dem mehrere Flugzeuge und Hubschrauber in Formation über den Buckingham Palace flogen und farbige Rauchspuren hinterließen. Die königliche Familie versammelte sich auf dem berühmten Balkon des Palastes, um die Flugshow zu verfolgen und der Menge zuzuwinken. Im Mittelpunkt des Interesses standen wie jedes Jahr die jüngeren Mitglieder der Familie, insbesondere die Kinder von Prinz William und Prinzessin Catherine.

Die Prinzessin von Wales, die an diesem Tag in einem zarten himmelblauen Kostüm der Designerin Catherine Walker erschien, strahlte Eleganz und Anmut aus. Dazu trug sie einen farblich passenden Hut, der ihr Outfit perfekt abrundete. An ihrer Seite waren ihr Ehemann Prinz William, der in einer traditionellen Militäruniform erschien, und die drei gemeinsamen Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Die Kinder zeigten sich sichtlich begeistert von der Flugshow, insbesondere der kleine Prinz Louis, der mit seinen freudigen Gesten und seiner lebhaften Art die Herzen der Zuschauer eroberte. Während der Autofahrt sorgte er für Schmunzler, als er sich offenbar vor den Kameras versteckte, was jedoch nur seine unbeschwerte Kindlichkeit unterstrich. Auch die anderen Royals waren anwesend, darunter Königin Camilla, die in einem eleganten cremefarbenen Kleid erschien, Prinzessin Anne mit ihrem Ehemann Sir Timothy Laurence, sowie Prinz Edward und Herzogin Sophie.

Nicht eingeladen waren jedoch Prinz Andrew und seine Töchter sowie Prinz Harry und Herzogin Meghan, was die verschlankte Monarchie unter König Charles widerspiegelt. Insgesamt war die Trooping the Colour-Parade ein triumphaler Erfolg und ein Fest für die Sinne, das die britische Kultur und die königliche Tradition in ihrer ganzen Pracht zeigte. Die Veranstaltung zog Menschen aus aller Welt an, die die einzigartige Atmosphäre und den Glanz der Monarchie erleben wollten.

Für viele war es ein unvergessliches Erlebnis, das die Verbindung zwischen dem Volk und der königlichen Familie stärkte. Die Parade ist nicht nur ein militärisches Ereignis, sondern auch ein kulturelles Highlight, das die Geschichte und die Gegenwart des Vereinigten Königreichs vereint. In einer Zeit des Wandels bleibt Trooping the Colour ein Symbol der Beständigkeit und der nationalen Identität.

Die Medien berichteten ausführlich über das Event, und in den sozialen Netzwerken wurden unzählige Fotos und Videos geteilt, die die Freude und die Begeisterung der Teilnehmer und Zuschauer einfingen. Der Tag endete mit einem Feuerwerk und einem festlichen Abendessen im Buckingham Palace, bei dem die Familie zusammenkam, um den Geburtstag des Königs zu feiern. Die Trooping the Colour-Parade bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil des britischen Königskalenders und ein Ereignis, das die Herzen der Menschen im In- und Ausland höherschlagen lässt





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