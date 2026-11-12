Trockner rettet Regenjacke: DWR-Imprägnierung bei 60 Grad reaktivieren

Warum der Wäschetrockner die wasserabweisende Schicht Ihrer Outdoor-Jacke wiederherstellt und wie Sie die DWR-Imprägnierung richtig pflegen.

Die meisten Besitzer von hochwertiger Outdoor-Bekleidung scheuen die Wäsche und insbesondere die Trocknung ihrer Regenjacke n aus Angst, das empfindliche Material zu beschädigen. Dabei ist die sanfte Behandlung im Wäschetrockner nicht nur unschädlich, sondern kann die Leistungsfähigkeit der Jacke entscheidend verbessern. Die im Trockner entstehende Wärme aktiviert die sogenannte DWR-Imprägnierung, was die wasserabweisenden Eigenschaften des Stoffs nachhaltig auffrischt und so optimal auf nasse Wetterbedingungen vorbereitet.

DWR-Imprägnierung durch Wärme reaktivieren

Die Abkürzung DWR steht für "durable water repellent", was auf Deutsch dauerhaft wasserabweisend bedeutet. Diese spezielle Imprägnierung sorgt dafür, dass Regenwasser an der Oberfläche der Jacke abperlt, anstatt den Stoff zu durchnässen. Laut Empfehlungen von Experten der Technologieplattform CHIP sollte die Regenjacke bei einer Temperatur von etwa 60 Grad im Schongang für ungefähr 30 Minuten in den Trockner gegeben werden. Die dabei erzeugte Wärme reaktiviert die wasserabweisende Beschichtung und stellt deren volle Funktionstüchtigkeit wieder her.

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Testmethode für den Pflegezustand des Materials

Um festzustellen, ob die Regenjacke eine solche Auffrischung benötigt, lässt sich ein einfacher Test durchführen. Dabei tropft man wenige Wassertropfen auf den Stoff der Jacke. Wenn das Wasser abperlt, ist die Beschichtung in Ordnung. Bleiben jedoch nasse Flecken oder Lachen zurück, ist die Schutzschicht geschwächt. Wichtig zu wissen ist, dass die innere Membran auch bei einer geschwächten DWR-Schicht weiterhin wasserdicht bleibt. Allerdings kann sie in diesem Zustand die Feuchtigkeit nicht mehr effektiv nach außen ableiten.

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Folgen geschwächter Schichten und Korrekturmaßnahmen

Dieses Phänomen führt dazu, dass die Jacke sich von innen heraus feucht und nass anfühlt, obwohl sie nach außen hin dicht ist. Wenn die Regenjacke trotz der Behandlung im Trockner durchnässt, reicht die bloße thermische Auffrischung nicht mehr aus. In diesem Fall muss die Imprägnierung mit speziellen Sprays vollständig erneuert werden, um den ursprünglichen Schutz wiederherzustellen. Diese Maßnahme stellt sicher, dass die Jacke auch bei starkem Regen ihre Funktion als zuverlässiger Regenschutz erfüllt.