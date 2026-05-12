Trockenheit beendet sich vorübergehend: Niederschlagsmengen im Schuhen

Nach einer langen Trockenphase gab es in den letzten fünf Tagen im ganzen Land immer wieder regen. Informationen zum Thema Wetter und Klima erhalten Sie von der Geosphere Austria.

Die beständige Trockenheit in den vergangenen Tagen hat zumindest eine kurze Unterbrechung erfahren. Nach einer langen anhaltenden Trockenphase in Österreich gab es in den vergangenen fünf Tagen immer wieder Regen im ganzen Land.

Am Donnerstag fiel vor allem im Dreiländereck Donau-Alp-Tirol besonders viel Regen, mit bis zu 25 bis 35 Millimeter. Am Samstag regnete es vor allem in der Steiermark östlich der Niederen Tauern und am intensivsten in der West- und Oststeiermark. Am Montag gab es die intensivsten Niederschläge im Flachgau, im Weinviertel und im nordöstlichen Tirol. Im gesamtem Bundesland gab es am Montag sonniges, trockenes Wetter vom Lavanttal bis ins Südburgenland.

Der meisten Niederschlag in den letzten fünf Tagen gab es in den Niederösterreichischen Städten Pottschach (58,2 Millimeter) und Mönichkirchen (58,1 Millimeter), gefolgt von Fischbach in der Steiermark mit 52,8 Millimeter und Rudolfshütte mit 51,2 Millimeter. In der Wiener Innenstadt wurden mit 26,7 Millimeter Niederschlag gemessen. Klimatologische Beratung bietet Ihnen die Geosphere Austria in Fragen der Klimakrise, Nachhaltigkeit, Umwelt und Umweltverträglichkeitsprüfung





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