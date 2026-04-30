Trikottausch im Wiener Rathaus: Zeichen der Solidarität mit Bihać

Wiens Bürgermeister Ludwig empfing Bihaćs Bürgermeister Sedić und tauschte Trikots als Zeichen der Unterstützung für die von der Balkanroute betroffene Stadt. Die Hilfe Wiens umfasst Hilfsgüter, einen Müllwagen und einen Rettungswagen.

Teamgeist und Solidarität standen heute im Mittelpunkt eines bedeutsamen Treffens im Wien er Rathaus. Wien s Bürgermeister Michael Ludwig empfing seinen Amtskollegen Elvedin Sedić aus Bihać , einer Stadt in Bosnien und Herzegowina, die in den letzten Jahren vor enormen Herausforderungen stand.

Der Besuch kulminierte in einem symbolträchtigen Trikottausch, der weit mehr als nur eine Geste der Freundschaft repräsentiert. Er unterstreicht die tiefe Verbundenheit und die gelebte Hilfsbereitschaft zwischen den beiden Städten und Ländern. Bihać, eine Stadt mit rund 50.000 Einwohnern, befand sich in den vergangenen Jahren im Zentrum der Balkanroute und war somit stark von den Migrationsströmen betroffen. Die Stadt sah sich mit einer humanitären Situation konfrontiert, die ihresgleichen suchte.

Zu Spitzenzeiten lebten bis zu 10.000 Menschen ohne festen Wohnsitz in Bihać, was eine immense Belastung für die städtischen Ressourcen und die lokale Bevölkerung darstellte. Trotz dieser schwierigen Umstände zeigten die Bürger von Bihać eine bemerkenswerte Solidarität und packten selbst mit an, um den Geflüchteten zu helfen. Ein besonders dramatisches Ereignis war der Brand des Camps Lipa im Jahr 2020, der eine akute humanitäre Krise auslöste und die Notlage der Menschen noch weiter verschärfte.

Die Situation erforderte sofortiges Handeln und internationale Unterstützung. Wien reagierte auf die Notlage in Bihać mit konkreter Hilfe. Auf Initiative der Organisation SOS Balkanroute wurden umfangreiche Hilfsgüter in die bosnische Stadt transportiert. Diese Unterstützung umfasste nicht nur lebensnotwendige Güter, sondern auch materielle Hilfe zur Verbesserung der Infrastruktur.

So wurde beispielsweise ein Müllwagen der Wiener MA 48 nach Bihać geschickt, der von Stadtrat Jürgen Czernohorszky persönlich übergeben wurde. Vizekanzler Andreas Babler leistete ebenfalls einen wichtigen Beitrag, indem er einen Rettungswagen nach Bihać brachte, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Das heutige Treffen im Wiener Rathaus, an dem neben den beiden Bürgermeistern auch Petar Rosandić von SOS Balkanroute teilnahm, verdeutlichte, dass diese Hilfe nicht nur eine einmalige Aktion war, sondern eine langfristige Verpflichtung darstellt.

Der Trikottausch zwischen Ludwig und Sedić symbolisiert die partnerschaftliche Zusammenarbeit und den gemeinsamen Willen, auch in Zukunft an einer Lösung der Herausforderungen zu arbeiten. Es ist ein Zeichen des Respekts, der Wertschätzung und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft für alle Beteiligten. Die Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden, um die Lebensbedingungen in Bihać nachhaltig zu verbessern und die Stadt bei der Bewältigung der Migrationsherausforderungen zu unterstützen.

Die Solidarität Wiens und Österreichs mit Bihać ist ein Beispiel für europäische Zusammenarbeit und humanitäres Engagement





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