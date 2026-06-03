Triathlet Lukas Pertl strebt vierten Staatsmeistertitel auf Sprintdistanz an

Der österreichische Triathlet Lukas Pertl will bei den Staatsmeisterschaften in Wien seinen vierten Titel auf der Sprintdistanz gewinnen. Das Event ist Teil der Sport Austria Finals und dient als Generalprobe für die Olympia-Qualifikation. Familie und Trainer unterstützen ihn auf dem Weg zu seinem Ziel.

Der österreichische Triathlet Lukas Pertl vom Tri Team Hallein geht mit dem klaren Ziel an den Start, bei den Staatsmeisterschaften auf der Sprintdistanz in Wien seinen vierten Titel zu gewinnen.

Das Rennen findet am Fronleichnamstag statt und ist dieses Jahr in die Sport Austria Finals integriert, was es laut Pertl attraktiver macht, da ein größeres Publikum erwartet wird und das Starterfeld hochkarätiger ist. Zu seinen Hauptkonkurrenten zählen Peter Luftensteiner und Jelle Kaindl. Pertl betont, dass der Wettkampf anspruchsvoll sein wird. Besondere Motivation schöpft er aus der Unterstützung seiner Familie, insbesondere seiner Tochter Ella und seiner Frau Lea.

Seine einjährige Tochter war bereits bei früheren Wettkämpfen dabei, wird jetzt aber mehr verstehen und als zusätzliche Motivation dienen. Die Meisterschaften dienen zudem als Generalprobe für die bevorstehende Olympia-Qualifikation, die kommende Woche beginnt. Pertl und sein Trainer Peter Leo haben die Saison darauf ausgerichtet. Zwar war Pertl zuletzt leicht angeschlagen, ist aber mittlerweile wieder vollständig genesen und fühlt sich bereit.

Sein langfristiges Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Der dreifache Staatsmeister auf der Sprintdistanz beschreibt die Integration des Events in die Sport Austria Finals als "coole Geschichte", die für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Die Siegerehrung wird am Rathausplatz stattfinden, was den feierlichen Rahmen unterstreicht. Pertl, der 31 Jahre alt ist, weiß um die Stärke seiner Konkurrenten und erwartet keinen leichten Sieg.

Seine Familie wird ihn vor Ort anfeuern, was für ihn eine besondere Situation darstellt, da er in der Vorbereitungsphase häufig nicht zu Hause sein kann. Die Generalprobe in Wien ist ein wichtiger Meilenstein in seiner Saisonplanung, bevor es in die entscheidende Phase der Olympia-Qualifikation geht. Zusammengefasst verfolgt Lukas Pertl ein klares doppeltes Ziel: den vierten Staatsmeistertitel in Wien zu sichern und sich optimal auf die Olympia-Qualifikation vorzubereiten. Die familiäre Unterstützung und die verbesserte Veranstaltungslage geben ihm zusätzliche Motivation.

Nach einer kleinen gesundheitlichen Einschränkung ist er wieder voll fit und zuversichtlich. Der Weg zu seinem großen Ziel, den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles, führt über eine starke Performance bei den heimischen Meisterschaften und eine erfolgreiche Qualifikationsphase





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