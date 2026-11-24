Tennisspieler Ben Shelton und Fußballerin Trinity Rodman gehen nach knapp zwei Jahren getrennte Wege. Gründe sind die belastenden Terminkalender.

Der US-Tennisspieler Ben Shelton und die US-Fußballerin Trinity Rodman haben nach knapp zwei Jahren ihre Beziehung beendet. Dies berichten unter anderem das US-Magazin "People" und die britische "Daily Mail". Die beiden Profisportler gehen nun getrennte Wege, wobei als Hauptgrund die extrem vollen Terminkalender angegeben werden. Freunde sollen die beiden jedoch bleiben, obwohl sie offiziell keine Bestätigung ihrer Trennung gegeben haben.

Gründe für das Ende der Beziehung

Laut den Berichten haben die ständigen Reisen und die unterschiedlichen Saisonpläne der beiden Athleten die Beziehung zunehmend erschwert. Die Logistiken der beiden Sportarten lassen kaum Raum für gemeinsame Zeit. Freunde sollen die beiden aber bleiben, was darauf hindeutet, dass die persönliche Ebene trotz des beruflichen Endes intakt bleibt. Die offizielle Bestätigung steht noch aus, doch die Informationen sind spezifisch und weit verbreitet.

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Vorbereitete Öffentlichkeit durch Shelton

Ganz überraschend kommt das Aus nicht, da Ben Shelton die Schwierigkeiten bereits im September im Gespräch mit dem Magazin "Us Weekly" thematisiert hatte. Er sagte damals offen: "Es ist wirklich schwierig. Es ist schwer, Zeit zu finden." Diese früheren Aussagen unterstreichen die andauernde Natur der problematischen Lebensführung. Die aktuelle Trennung ist somit die logische Konsequenz der bisher bekannten Belastungen.

Schattenseite: Bitteres sportliches Wochenende

Bekannt wird die Trennung nach einem für beide Beteiligten bitteren sportlichen Wochenende. Ben Shelton verlor am Freitag das Halbfinale der ATP Finals in Turin gegen seinen Gegner. Nur einen Tag später, am Samstag, unterlag Trinity Rodman mit ihrem Team Washington Spirit im Finale der US-Frauenliga. Dies war bereits das dritte Mal in Folge, dass das Team das Finale verliert. Die emotionale Belastung durch diese sportlichen Rückschläge war in diesem Zeitraum besonders hoch.

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Offizielle Präsentation und öffentliche Präsenz

Ihre Liebe hatten die beiden im März 2025 mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram öffentlich gemacht. Seitdem saß Rodman, Olympiasiegerin von 2024 und Tochter der NBA-Legende Dennis Rodman, regelmäßig in Sheltons Box bei großen Turnieren. Auch Shelton feuerte sie im Stadion an, wenn sie selbst auf dem Platz stand. Diese öffentliche Verbundenheit macht das Ende der Beziehung zu einem relevanten Thema für ihre zahlreichen Fans. Die visuelle Präsenz im Sportalltag war ein zentrales Element ihrer gemeinsamen Zeit.

Zukünftige Entwicklung im Profi-Sport

Nun widmen sich Ben Shelton und Trinity Rodman wieder voll und ganz ihrer individuellen Karriere. Während sich Shelton auf die weitere Tennis-Saison konzentriert, wird Rodman versuchen, mit dem Washington Spirit den Turnserien-Erfolg zu erreichen, der ihr bisher fehlt. Die unterschiedlichen Terminkalender, die einst zur Trennung beitrugen, bestimmen nun wieder den Alltag beider Sportler. Es bleibt abzuwarten, wie sich die professionelle Dynamik der beiden in den kommenden Monaten entwickeln wird.