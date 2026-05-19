Trendwende in Garten- und Landschaftsarchitektur: Natur, organisch und minimalistisch

Die Entwicklung in Garten- und Landschaftsarchitektur geht von minimalistischen, gestreckten Outdoor-Bereichen weg. Stattdessen werden lebendige, entspannte Rückzugsorte gefragt. Die Nutzflächen werden immer seltener genutzt, da das Thema Entsiegelung eine große Rolle spielt. Stattdessen gibt es mehr Holzterrassen und Naturpools. Es wird wieder auf natürliche Formen und organische Bepflanzung gesetzt. Auch die Formen von Gebäuden und Pools werden organisch und nicht mehr rechtwinklig. Es wird auf natürliche, extrem gut aufgebaute Systeme gesetzt. Auch die Nutzung von Koi-Teichen ist wieder gefragt.

Die Entwicklung geht definitiv weg vom coolen Topf mit dem Bonsai, dieser Stil hat eine Jahreszahl. Jetzt wird es wieder absolut malerisch statt mit dem Zirkel gezeichnet, sollen die Gärten und Terrassen natürlich-charmant und nicht durchorganisiert sein.

Dem Trend zur Natur haben sich auch die Nutzflächen unterzuordnen: Es gibt immer öfter einen Verzicht auf diese Flächen, weil das Thema Entsiegelung eine große Rolle spielt. Jetzt hat man ein paar Holzterrassen, aber der Rest muss sich fügen. Was auch bedeute, dass man einfach wieder in der Wiese sitzt. Wahlweise am Boden auf einer edlen Outdoor-Decke oder samt den Gartenmöbeln auf Hightech-Teppichen, die es inzwischen auch so wetterfest gibt, dass da nichts vermodert.

Peter Baumgarten, Projektleiter bei Gartengestalter Begründer, sieht diesen Trend ebenfalls im Aufwind. Es hat im vergangenen Jahr begonnen, dass auch bei sehr straighter Architektur die üppige Bepflanzung nachzieht, das setzt sich heuer fort. Gewünscht seien Stauden statt Rasen, coole Gehölze als Kunstwerke – alles sorgfältig so inszeniert, dass es natürlich ausschaut. Gärten sollen nicht mehr wie Kunstszenarien wirken, es darf ein Dschungel sein – und drei bis fünf Tonnen schwere Steine als Sitzplätze.

Immer öfter rund um gläserne Architektenvillen: Dort integrieren wir oft Schattengehölze, um die tiefstehende Sonne abzufangen. Ein alter, aber immer noch beliebter Hut sind dagegen die Outdoor-Küchen, auch wenn hier der Wunsch nach „weniger ist mehr“ in Sachen organisierter Perfektion zunimmt. Viele wollen nur mehr einen Gasgriller. Ein guter Mittelweg zwischen den Modellen samt Teppanyaki-Grill und Geschirrspüler und einem einsamen Griller sei eine Kücheninsel, hinter der man dann wie hinter einem DJ-Pult stehen und mit den Gästen kommunizieren könne.

Bei den Pools darf es dagegen wieder richtig groß werden. Da geht es ganz stark in die natürliche Richtung, bei Villen sind Naturpools oder Schwimmteiche mit großen Wasseroberflächen wieder gefragt, auch wenn diese mehr Pflege brauchen. Extrem gut aufgebaute natürliche Systeme sind gefragt. Und es werden auch ein paar tierische Mitbewohner im Badeteich akzeptiert.

Bis zum Schlamm an den Füßen reicht die Liebe zur neuen, natürlichen Üppigkeit dann aber doch noch nicht. Bei den Formen sind die rechten Winkel zugunsten organischer Formen ebenso auf dem Rückzug. Mittlerweile werden immer mehr Häuser aus den 60er/70er-Jahren und im Mid-Century Modern-Stil gekauft, deren Pools verspielte, organische Formen und natürlich gebrochene, polygonale Platten haben.

Ein Beispiel sei das Haus von Frank Lloyd Wright, das der deutsche Podcaster Bill Kaulitz kürzlich in Los Angeles gekauft, originalgetreu wieder hergerichtet und dann in einem Architectural Digest-Video hergezeigt habe. Dort sieht man die organische Form, aber auch all die Pflanzen direkt neben dem Wasser statt alleinstehend. Der Pool schwimmt quasi im Grünen und in der Pflanzfläche.

Eine gute Nachricht gibt es laut Kramer aber trotz des Bonsai-Outs auch für die Fans asiatischer Elemente im Gartenreich: Koi-Teiche sind wieder angesagt





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Garten- Und Landschaftsarchitektur Trendwende Natur Organisch Minimalistisch Nutzflächen Holzterrassen Naturpools Organische Formen Rechtecke Koi-Teiche Natur Organisch Und Minimalistisch

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Zukunft des ORF: Clemens Pig und die Machtspiele im RundfunkEine detaillierte Analyse über die mögliche Neubesetzung der Generaldirektion des ORF durch Clemens Pig und die Rolle politischer Einflussnahme in einem staatlich geprägten Medienhaus.

Read more »

Die Schienen verbinden Europa, die Ticketsysteme spalten esSind Sie auch schon einmal daran verzweifelt, eine grenzüberschreitende Bahnreise zu buchen? Höchste Zeit, dass die EU-Kommission das Problem anpackt.

Read more »

Invent Marketing und Tourismus-Unternehmen in Konkurs: 20 Dienstnehmer betroffen, Ursache angespannte Konkurrenzsituation und Corona-PandemieDas Invent Marketing und Tourismus-Unternehmen, in dem die Zaubertal Privatstiftung als Gesellschafterin beteiligt ist, wurde am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen verkaufte Hotelschecks, die bei nationalen und internationalen Hotelpartnern eingelöst werden. 20 Dienstnehmer sind betroffen, über die Zahl der Gläubiger ist noch nichts bekannt. Als Ursache für die Zahlungsunfähigkeit gab die Firma die angespannte Konkurrenzsituation in der Branche an. Hotel- und Urlaubsgutscheine werden auch über größere Handelsketten vertrieben. Zudem brachte die Corona-Pandemie Umsatzeinbrüche mit sich, die aufgrund der allgemeinen Kaufzurückhaltung und Konjunkturlage nicht mehr aufgeholt werden konnten.

Read more »

NÖ kürt die besten Wohnbau-Projekte des JahresDie besten gemeinnützigen Wohnbauprojekte wurden nun in der 'Garten Tulln' für Nachhaltigkeit und leistbares Wohnen prämiert.

Read more »