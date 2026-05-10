Trend zum Weißwein: Rückgang von Rotweinen und steigende Nachfrage nach leichteren Weinen

Der Trend geht weiterhin zum Weißwein, wie der Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI) in Bodenheim bei Mainz, Ernst Büscher, bestätigt. Deutschlandweit machten Weißweine heute 70 Prozent des Weinbaus aus, während Rotwein im Rückgang war. Die Welt verlangt nach leichteren und fruchtigeren Weinen, was vielen deutschen Winzern auch im Export zugute kommt. Besonders in Rheinland-Pfalz und Hessen dominieren Weißweine, aber auch in China ist deutscher Weißwein gefragt, während Rotwein dort zurückgeht.

Der Trend geht weiterhin zum Weißwein. Der Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI) in Bodenheim bei Mainz, Ernst Büscher, sagt, wir haben weltweit einen Rückgang von Rotweinen.

Deutschlandweit machten Weißweine heute 70 Prozent des Weinbaus aus. Anfang der Nullerjahre waren es noch nur 63 Prozent gewesen. Bodenheim/Nürnberg. Rotwein gilt als schwerer und alkoholhaltiger als Weißwein, das Gesundheitsbewusstsein sei gestiegen.

Die Welt verlangt insgesamt nach leichteren und fruchtigeren Weißweinen, sagt der DWI-Sprecher. Das helfe vielen deutschen Winzern auch im Export. Gerade in Rheinland-Pfalz und Hessen ist der Anteil etwa der weißen Riesling-Rebsorte hoch. Beispielweise in China ist deutscher Weißwein laut Büscher inzwischen mehr gefragt.

Rotwein geht dort dagegen zurück, obwohl die Farbe Rot als Farbe des Glücks in China gilt. Aber gerade jüngere Generationen im Reich der Mitte bevorzugten mittlerweile oft Weißwein. 2025 gab es Büscher zufolge in Deutschland rund 102.000 Hektar Rebfläche. Das waren etwa 1.300 weniger als im Vorjahr. Das Gros des Rückgangs ist mit rund 800 Hektar auf Baden-Württemberg entfallen.

Bundesweit betraf 2025 der Rückgang von Rebflächen laut dem DWI-Sprecher innerhalb Jahresfrist die roten Sorten mit einem Minus von 791 Hektar, die Weißweinsorten dagegen nur mit einem Verlust von 539 Hektar. In Rheinland-Pfalz und Hessen dominiert insgesamt der Anbau von weißen Weinen. Die Winzer kämpfen nicht nur mit dem sinkenden Weinkonsum, sondern auch mit steigenden Produktionskosten im Weinbau. Diese Kombination setzt die Winzer unter einen hohen Kostendruck, der vielfach nur durch persönlichen Verzicht bei der unternehmerischen Entlohnung kompensiert werden kann.

Der Rheingauer Weinbaupräsident Peter Seyffardt geht davon aus, dass sich der eine oder andere Winzer effektiv einen geringeren Stundenlohn auszahlen könne, wie an seine Mitarbeiter. Insgesamt schwanken die Einkommen stark mit einer Spannweite von kleinen Familienbetrieben bis zu den Inhabern bekannter Spitzenweingüter, heißt es in der Branche. Der Entgeltatlas der deutschen Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg beziffert das mittlere monatliche Vollzeit-Bruttoentgelt (Median) in Deutschland mit 2.895 Euro. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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