Trend Hunter Eyes: Selbstversuche und Risiken hinter dem Augen-Beauty-Ideal

Der Trend Hunter Eyes treibt Jugendliche zu gefährlichen Selbstoperationen. Augenärzte warnen vor irreversiblen Schäden durch Verletzungen am Augenlid.

Ein neuer Trend in den sozialen Netzwerken trägt den Namen Hunter Eyes und führt dazu, dass Jugendliche immer häufiger drastische Maßnahmen ergreifen, um ihr Aussehen zu verändern. Der sogenannte User Tesarossa, der sich selbst als fünfzehnjährig ausweist, hat in einem Online-Forum dokumentiert, wie er sich selbst mit einer Klinge am inneren Augenwinkel verletzt. Dieser extreme Schritt soll seine Augenform verändern und ihm einen markanteren, männlicheren Blick verleihen, der als Ideal innerhalb der Community gilt. Die Praxis hat bereits erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen und deckt die dunkle Seite eines Phänomens auf, das unter dem Begriff Looksmaxxing bekannt ist.

Das Phänomen Hunter Eyes und sein Einfluss

Hunter Eyes bezeichnen schmale, mandelförmige und tief liegende Augen, die im Internet oft als das perfekte Gesichtsideal dargestellt werden. Dieser visuelle Standard hat sich in den sozialen Medien schnell verbreitet und übt einen starken Druck auf junge Menschen aus, die sich mit vermeintlich perfekten Gesichtern vergleichen. Für viele war dies zunächst nur ein harmloser Trend mit Beauty-Tipps, doch die Anforderungen an das eigene Aussehen haben sich radikal verschärft. Die optische Ähnlichkeit mit diesem spezifischen Augenmerk wird als attraktiver und dominanter wahrgenommen, was zu einer wahren Jagd nach dieser Gesichtsform führt.

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Tesarossa hatte in einem Looksmaxxing-Forum angekündigt, seine Augenform verändern zu wollen. Wenig später folgte die Veröffentlichung eines Videos, in dem er den Selbstversuch dokumentierte. Er erklärte gegenüber der Zeitung 20 Minuten, dass er andere zu diesem Vorgehen ermutigen wolle. Sein Ziel war es, durch die Verletzung einen länglicheren und vermeintlich attraktiveren Blick zu erzeugen. Diese Art der Selbstdarstellung verbreitet sich rasch in digitalen Foren und sozialen Medien, wo solche Extreme oft wie normale Schönheitsroutinen dargestellt werden.

Gefährliche Folgen und medizinische Warnungen

Die medizinischen Risiken solcher Selbstversuche sind erheblich und werden von Fachleuten eindringlich gewarnt. Der Augenarzt Adib Moharram-Zadeh erklärte gegenüber 20 Minuten, wie gefährlich Eingriffe an den Augen tatsächlich sind. Selbst oberflächlich wirkende Verletzungen können schwerwiegende und irreversible Folgen haben. Dazu gehören Schäden am Augapfel, die zu bleibenden Sehstörungen oder sogar zum Verlust des Augenlichts führen können. Die empfindliche Haut rund um die Augen erfüllt eine lebenswichtige Aufgabe, die durch solche Experimente massiv gefährdet wird.

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Diese Haut und die Augenlider schützen den Augapfel vor äußeren Einflüssen, verhindern das Austrocknen und verteilen den für ein gutes Sehen notwendigen Tränenfilm. Eine Verletzung oder Narbenbildung am Augenlid kann dazu führen, dass die Lider nicht mehr vollständig schließen oder ihre Schutzfunktion nicht mehr erfüllen. Dies führt zu chronischer Austrocknung, Entzündungen und Schmerzen. Die anatomische Komplexität der Augenpartie erfordert chirurgisches Fachwissen, das Laien ohne Ausbildung fehlt. Jeder unsachgemäße Schnitt kann die delicate Struktur des Augengewebes unwiderruflich schädigen.

Kommerzielle Ausbeutung des Schönheitsideals

Neben den gefährlichen Selbstversuchen in Online-Foren bietet der kommerzielle Schönheitsmarkt entsprechende Dienstleistungen an, die sich an demselben Trend orientieren. Während auf TikTok fragwürdige Übungen und vermeintliche Tricks kursieren, bieten Schönheitskliniken im Ausland bereits operative Veränderungen der Augenpartie an. Das Männermagazin GQ berichtete über einen Chirurgen in New Jersey, der für ein entsprechendes Behandlungspaket zwischen 30.000 und 40.000 US-Dollar verlangt. Nach eigenen Angaben führt dieser Arzt jährlich Dutzende solcher Eingriffe durch, was die hohe Nachfrage und den professionellen Rahmen dieses Marktes unterstreicht.

Auch Kliniken in der Türkei werben explizit mit der sogenannten Hunter-Eyes-Operation an, um internationale Patienten anzulocken. Diese Länder werden oft als Destinationen für medizinischen Tourismus genutzt, da die Kosten im Vergleich zu den USA oder Westeuropa niedriger sein können, die Standards jedoch variieren. Die Popularität dieser Operationen zeigt, wie tief das Ideal der schmalen, tief liegenden Augen in der Gesellschaft verankert ist. Ärzte wie Adib Moharram-Zadeh warnen jedoch davor, dass die Ästhetik niemals auf Kosten der Gesundheit und der biologischen Funktion der Augen gehen darf.

Langfristige Auswirkungen auf die Gesellschaft

Der Aufstieg von Trends wie Hunter Eyes und die damit einhergehenden Extremmaßnahmen werfen wichtige Fragen nach den psychologischen Auswirkungen auf Jugendliche auf. Der ständige Vergleich mit idealisierten, oft digitalen Bildern führt zu einem zunehmend negativen Selbstbild. Wenn junge Menschen wie Tesarossa glauben, dass nur extreme physische Veränderungen zu einem akzeptablen Aussehen führen, leidet ihre psychische Gesundheit massiv. Die Normalisierung solcher Verletzungen in Online-Foren erschwert es Eltern und Erziehern, gefährliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

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Es bleibt abzuwarten, wie Regulierungsbehörden und Plattformbetreiber auf diese Entwicklung reagieren werden. Bisher gibt es kaum klare Richtlinien gegen die Werbung für solche gefährlichen Selbstverletzungen oder die kommerzielle Vermarktung von extremen Gesichtsveränderungen. Die Balance zwischen persönlicher Entscheidungsfreiheit im Bereich der Schönheitschirurgie und dem Schutz von Minderjährigen vor Ausbeutung und Schaden ist schwierig zu ziehen. Solange der soziale Druck, bestimmten ästhetischen Normen zu entsprechen, hoch bleibt, werden solche Fälle wahrscheinlich weiterhin auftreten, sowohl in Form von Selbstverletzungen als auch von risikoreichen medizinischen Eingriffen.