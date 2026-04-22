Treibstoffmangel in Äthiopien: Ein Land zwischen Rationierung und E-Auto-Offensive

Äthiopien leidet unter einer massiven Treibstoffkrise, die zu langen Warteschlangen und hohen Preisen führt. Die Regierung reagiert mit strenger Rationierung und einem vollständigen Importstopp für Verbrennungsmotoren, um die Abhängigkeit vom Ausland zu beenden.

Der Dienstagmorgen in Addis Abeba bietet ein vertrautes, doch zunehmend alarmierendes Bild. Vor einer Tankstelle in der Nähe des bekannten Meskel-Platzes ziehen sich die Fahrzeugschlangen bis weit in den Straßenverkehr zurück. Zwanzig Autos warten geduldig vor den wenigen verfügbaren Zapfsäulen. Was an diesem Vormittag noch als überschaubar gilt, ist in Wahrheit ein Indikator für eine tiefergehende Krise.

Seit mehreren Wochen bleiben viele Zapfsäulen in der äthiopischen Hauptstadt komplett trocken, und sobald Treibstoff geliefert wird, entstehen innerhalb weniger Augenblicke chaotische Zustände. Die Menschen verbringen Stunden mit dem Warten, was für viele mittlerweile zu einem zermürbenden Teil des Alltags geworden ist. Der Hauptauslöser für diese prekäre Lage ist ein massiver Preisschock auf dem globalen Energiemarkt, der maßgeblich durch den Konflikt im Iran und die Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus befeuert wird. Äthiopien als Binnenstaat ist vollständig von Treibstoffimporten abhängig, da das Land über keinerlei eigene Raffinerien verfügt. Da fast die gesamte Versorgung über den Hafen von Dschibuti abgewickelt wird, wirken sich Lieferkettenprobleme und explodierende Weltmarktpreise direkt auf die äthiopische Wirtschaft aus, die jährlich rund vier Milliarden US-Dollar allein für den Treibstoffimport aufbringen muss. Die staatliche Kontrolle über Import und Verteilung ist dabei das zentrale Steuerungselement. Die Regierung, die den Treibstoff zentral einkauft, hat die Importmengen drastisch reduziert. Anstatt der üblichen 9,2 Millionen Liter Diesel pro Tag stehen derzeit nur noch rund 4,5 Millionen Liter zur Verfügung. Diese massive Verknappung zwingt den Staat zu einer strikten Rationierung: Während das Militär und als systemrelevant eingestufte Einrichtungen bevorzugt beliefert werden, bleibt für die allgemeine Bevölkerung nur ein kleiner Rest, der über ein intransparentes Quotensystem verteilt wird. Diese Praxis hatte in der Vergangenheit bereits für politisches Aufsehen gesorgt, da Konfliktregionen wie Tigray gezielt benachteiligt wurden. Parallel zur Knappheit sind die Preise in die Höhe geschossen. Während ein Liter Benzin zu Beginn des Jahres 2025 noch unter 100 Birr kostete, müssen Verbraucher heute für Diesel bereits 163 Birr zahlen. Diese Entwicklung trifft nicht nur die Pendler in der Hauptstadt, sondern hat weitreichende Konsequenzen für die gesamte Volkswirtschaft. Die Landwirtschaft leidet unter den massiv steigenden Transportkosten für Saatgut und Düngemittel, was wiederum die Lebensmittelpreise für die ärmere Bevölkerung weiter in die Höhe treibt. Trotz der schwierigen Umstände zeigt sich die äthiopische Gesellschaft erstaunlich resilient. Die Bevölkerung, die durch historische Dürreperioden und wirtschaftliche Instabilität bereits abgehärtet ist, passt sich den Gegebenheiten an. Während das urbane Leben in Addis Abeba stark vom motorisierten Verkehr geprägt ist, bleibt das Leben auf dem Land oft traditioneller, was den unmittelbaren Effekt der Krise dort abfedert. Die Regierung versucht derweil, durch eine konsequente politische Strategie langfristig gegenzusteuern. Da enorme finanzielle Mittel in prestigeträchtige Großprojekte wie den Grand Ethiopian Renaissance Dam fließen, wird bei den Treibstoffimporten massiv gespart. Als langfristige Lösung setzt die äthiopische Regierung konsequent auf Elektromobilität. Bereits seit zwei Jahren dürfen ausschließlich E-Autos importiert werden, und seit 2024 ist der Import von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor komplett untersagt. Mit der Förderung von chinesischen Marken wie BYD und dem Ausbau der Radinfrastruktur hofft man, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen langfristig zu brechen und den chronischen Devisenmangel zu bewältigen. Es bleibt abzuwarten, ob dieser radikale Wandel die aktuellen sozialen Spannungen und wirtschaftlichen Nöte schnell genug lindern kann





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