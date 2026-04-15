Treibstoffengpässe im Mai erwartet: Österreich setzt auf Reserven und Bewusstseinsbildung

Energieminister Hattmannsdorfer rechnet aufgrund internationaler Konflikte mit einem Lieferengpass bei Treibstoffen im Mai. Österreich plant, notfalls staatliche Reserven zu nutzen und setzt auf eine Änderung des Nachfrageverhaltens, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Regierung prüft zudem die korrekte Weitergabe von Preisnachlässen durch Mineralölkonzerne.

Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) prognostiziert aufgrund der jüngsten militärischen Verwerfungen im Iran einen bevorstehenden Lieferengpass bei Treibstoffen für den Monat Mai. Er kündigte an, dass die österreich ische Regierung im Bedarfsfall auf staatliche strategische Reserven zurückgreifen werde, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Hattmannsdorfer betonte vor Journalisten in Neu-Delhi, dass die globalen Auswirkungen der Konflikte zeitverzögert auch den europäischen Markt erreichen würden. Konkret erwartet er in Europa ein Defizit von fünf Prozent bei der Dieselversorgung und sogar 15 Prozent bei Kerosinlieferungen. Diese Knappheit werde unweigerlich zu einer Erhöhung der Treibstoffpreise führen.

In Bezug auf den Flughafen Wien-Schwechat erläuterte der Minister, dass 90 Prozent des dort verbrauchten Flugbenzins lokal in einer nahegelegenen Raffinerie produziert würden. Das Hauptrisiko für die Kerosinversorgung sehe er darin, wenn Flugzeuge ihre Routen ändern oder zusätzliche Flüge von anderen Destinationen aus durchführen müssten. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ergänzte zu den potenziellen Auswirkungen der Kerosinknappheit, dass dies voraussichtlich zu höheren Flugticketpreisen führen werde. Hattmannsdorfer bekräftigte die Bereitschaft der Regierung für einen Ernstfall und bezeichnete die Sicherstellung der Treibstoffversorgung als vorrangiges Ziel. Bislang sei noch kein Abruf aus den bereits freigegebenen staatlichen Reserven notwendig gewesen.

Um der prognostizierten Knappheit entgegenzuwirken, setzen Hattmannsdorfer und Stocker auf eine verstärkte Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung und auf eine Verhaltensänderung beim Nachfrageverhalten. Hattmannsdorfer rief jeden Einzelnen dazu auf, Sparpotenziale im Energieverbrauch zu identifizieren. Sollte sich die Mangellage weiter verschärfen, sollen zusätzliche Maßnahmen erörtert werden. Auf die Frage nach einer möglichen Beschränkung der Kraftstoffabgabe an Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen stellte der Minister klar, dass die Pflichtnotstandsreserve ausschließlich österreichischen Abnehmern vorbehalten sei.

Bundeskanzler Stocker äußerte sich diesbezüglich skeptisch, da viele Güter, die durch Österreich transportiert werden, auch wieder ins Land zurückgeführt werden, was die Wirksamkeit einer solchen Maßnahme in Frage stelle. Er bezeichnete diskriminierende Maßnahmen gegen Tanktouristen als ineffektiv und lehnte solche Ansagen entschieden ab, da sie laut seiner Einschätzung nie nachhaltig funktionieren würden. Sowohl Hattmannsdorfer als auch Stocker hoben den Erfolg der bestehenden Spritpreisbremse hervor und bekräftigten ihre Absicht, diese beizubehalten.

Minister Hattmannsdorfer bezeichnete die Spritpreisbremse als entscheidenden Faktor dafür, dass die Inflation voraussichtlich unter drei Prozent bleiben werde, was angesichts der beginnenden Kollektivvertragsverhandlungen von großer Bedeutung sei. Bundeskanzler Stocker wies darauf hin, dass andere Länder das österreichische Modell der Spritpreisbremse studieren und übernehmen wollen. Gemäß den Vorgaben der Spritpreisbremse sollten Mineralölkonzerne ihre Margen reduzieren. Berichten zufolge wurde dieser Preisnachlass jedoch nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben.

Insbesondere die OMV habe beim Diesel nur einen geringeren Preisnachlass umgesetzt als vorgesehen. Die Regierung plant, das Vorgehen der OMV genauer zu untersuchen, da das Unternehmen seine Gewinnspanne beim Diesel lediglich um 2,8 Cent statt der vorgesehenen fünf Cent kürzen wolle. Energieminister Hattmannsdorfer teilte mit, dass die E-Control mit einer Sonderprüfung der OMV beauftragt worden sei. Er wies auf eine Notfallklausel in der Verordnung hin, die es Konzernen gestattet, nicht unter den Gestehungskosten zu verkaufen, sofern dies nachgewiesen werden kann. Die OMV sei aufgefordert, entsprechende Belege vorzulegen.

Bundeskanzler Stocker sah in diesem Vorgehen der OMV eher einen Beleg für die Wirksamkeit der Spritpreisbremse. Er argumentierte, dass keine überproportionalen Gewinne erzielt werden sollten und wenn die OMV ihre Marge ohnehin nicht erhöhen könne, sei eine weitere Bremse nicht notwendig. Johannes Mayer, Chefvolkswirt der E-Control, bestätigte gegenüber der APA, dass auch andere Mineralölkonzerne die Spritpreisreduktion nicht vollständig umsetzen und ihre Praktiken von der Regulierungsbehörde geprüft würden. Die Unternehmen müssten bis Ende der Woche die notwendigen Daten und Unterlagen an die E-Control übermitteln; erste Ergebnisse der Prüfung seien frühestens in der folgenden Woche zu erwarten, könnten aber auch länger dauern. Mayer nannte keine konkreten Namen der betroffenen Unternehmen.

Gabriel Felbermayr, Leiter des WIFO, äußerte sich wenig überrascht über die Reaktion der OMV auf die Spritpreisbremse. Er betonte, dass Ökonomen generell skeptisch gegenüber politischen Maßnahmen zur Margenbegrenzung seien und die Funktionsweise einer solchen Regelung von vornherein fraglich gewesen sei. Neben der Margenbegrenzung beinhaltet die Spritpreisbremse auch die Senkung der Mineralölsteuer um fünf Cent. Felbermayr merkte an, dass bei anhaltend hohen Ölpreisen eine Nachbesserung und weitere Maßnahmen denkbar seien. Er lobte die grundsätzliche Idee der Spritpreisbremse für Österreich, da viele Preise im Land inflationsindexiert seien.

Fiskalratschef Christoph Badelt sprach sich ebenfalls grundsätzlich für die Spritpreisbremse aus und schätzte deren positiven Einfluss auf die Inflation auf einige Zehntelprozentpunkte. Er wies jedoch darauf hin, dass die Umsetzung politischer Forderungen, insbesondere aus der Opposition, rechtlich so klar zu gestalten, dass sie von der Regierung effektiv umgesetzt werden kann, eine Herausforderung darstelle.





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