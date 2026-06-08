Traveling by Train: Challenges and Lessons Learned

The article shares the author's experience of traveling by train, highlighting the importance of checking train schedules and the inconvenience of limited parking options for cars. It also discusses the challenges faced by tennis player Alexander Zverev, who is a diabetic, and the lessons learned from the COVID-19 pandemic.

Ich möchte mosern. Die freundliche ÖBB-Alarmabteilung schickte mir gestern wieder einmal eine Reisewarnung: Die Wagen des Zuges sind heute anders gereiht. Die 1. Klasse befindet sich am Zugende.

Wir bitten um Entschuldigung. Das ist eine wichtige Information, wenn man in Bregenz einsteigt. Hier gibt es seit einiger Zeit eine unterirdische Passage von der Fußgängerzone zu den Bahnsteigen und auch zur Seepromenade, die dank weiser Planung hier durch die Bahn und Bundesstraße und anderswo noch durch eine Öl-Pipeline vom See getrennt ist. Da die neue, angenehm helle Passage Lifte aufweist, gelangt man durch sie relativ umstandslos auf den Bahnsteig.

Es gibt nur zwei Nachteile: für Autos ist keine Haltemöglichkeit vorgesehen, sodass man den Chauffeur – in diesem Fall die Chauffeuse, meine Schwester – dazu anhalten muss, illegal anzuhalten. Drüben beim Bahnhof gäbe es legale Parkmöglichkeiten, aber man muss Rolltreppe rauf, Rolltreppe runter (die zweite funktionierte jahrelang nicht) einen umständlichen Weg gehen, der mit einem Koffer oder gar zweien weniger ratsam ist.

Menschen mit Gepäck, die zum Beispiel nach Zürich zum Flughafen reisen, nehmen also ein mögliches Strafmandat wegen verbotenen Haltens in Kauf, und auch den zweiten Nachteil, einen längeren Fußweg, um bequem ebenerdig zum Zug zu gelangen. Wer wie ich ein Klimaticket besitzt und sich für die lange Fahrt ein Erste-Klasse Zusatzticket geleistet hat, studiert naturgemäß online den Wagenstand und richtet seinen Einstieg danach aus. Das „Reise-Update“ legte mir nun die Entscheidung nahe, die Passage zu nehmen.

Munter sah ich die Schwester ohne Organmandat davonkommen und begab mich auf den Fußmarsch. Der Zug stand am vorhergesagten Bahnsteig, doch als ich ihn erreichte, wurde mir klar, das Reise-Update hatte mich in den April geschickt. Der Wagenstand begann wie üblich von hinten mit den Wagen der zweiten Klasse. Ich war früh genug dran und schritt samt Rollkoffer gelassen den gesamten Railjet ab, weil sich mein Waggon an der Spitze des Zugs befand.

Immerhin stand im „Reise-Update“ der schöne Satz: „Da es auch kurzfristig zu Änderungen kommen kann, beachten Sie bitte immer die Durchsagen und Anzeigen am Bahnhof.

“ Der Clou kam in Salzburg: zwei freundliche Japaner beanspruchten meinen reservierten Sitzplatz. Ich sah nach, die Karte galt von Bregenz nach Wien, die automatische Reservierung dazu nur bis Salzburg. Danke für nichts! Am Sonntag schaute ich mir das Finale von Roland Garros an und bangte zu meiner eigenen Überraschung mit Alexander Zverev, dem deutsch-russischen Riesen, der ein hervorragender Tennisspieler ist, die Nummer Drei der Welt, es aber noch nie geschafft hatte, ein Grand-Slam-Finale zu gewinnen.

Zum Beispiel verlor er gegen Dominic Thiem das US-Open-Finale 2020 in New York, in dem er bereits mit zwei Sätzen voranlag. Am Ende war es eine Nervenschlacht, in der ihn Thiem regelrecht ausschupfte und im Tiebreak des fünften Satzes 8:6 gewann. Ich habe Zverev deshalb schon als nervenschwach bezeichnet, aber das ist nur die halbe Seite der Geschichte. Er ist Diabetiker.

Als Kind sagte man ihm, die Flausen mit dem Leistungssport könne er vergessen. Beim Platzwechsel wischen den Games kontrolliert er eine App, die – er ist gechippt – seinen Insulinstand anzeigt. Verliert er zu viele Salze und Mineralien durch Schweiß und dehydriert er, leidet seine Konzentrationsfähigkeit. Er kämpft also nicht nur gegen Gegner und eigene Psyche, wie im Tennis üblich, sondern auch gegen seine Krankheit.

Beim Sender Eurosport, der das Ereignis übertrug, kommentierten Matthias Stach und Boris Becker nicht nur als Zverev-Fans, sondern auch als sachkundige Beobachter von Zverevs Zustand zum Beispiel die auf seinem dunklen T-Shirt sichtbaren Salzkristalle, und sie warteten mit medizinischen Dossiers eines Arztes auf, der das Spiel ebenfalls miterlebte. Ich sah das Ganze nun mit anderen Augen und litt mit Zverev mit.

Am Ende freute ich mich mit einem Spieler, den ich bisher für arrogant, unsympathisch und wegen seiner Größe für beim Aufschlag unfair privilegiert gehalten hatte. Was wir aus der Pandemie gelernt haben könnten: Distanz kann nicht schaden, halten Sie Ihre Impfungen up to date, Händewaschen ist nie falsch, benützen Sie Masken, wenn es sich empfiehlt, wenn Sie Symptome haben, versuchen Sie Kontakte mit anderen zu vermeiden. Und bleiben Sie rücksichtsvoll





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