Proteste in Zagreb und Rijeka: Angehörige fordern Gerechtigkeit nach dem gewaltsamen Tod von Kristian Josip Periš in einer psychiatrischen Klinik.

Zehntausende Menschen versammelten sich am Samstagabend, dem 21. November, in der kroatischen Hauptstadt Zagreb, um gegen die Gewalt in der psychiatrischen Versorgung zu demonstrieren. Im Zentrum der traurigen Gedenkveranstaltung stand der 32-jährige Kristian Josip Periš, der in einer Klinik starb, nachdem er von Mitarbeitern gewaltsam ans Bett gefesselt und erstickt worden war. Die Teilnehmer hielten hunderte weiße Polster in die Höhe, um symbolisch an die letzten acht Minuten seines Lebens zu erinnern und eine unabhängige Aufklärung des Vorfalls einzufordern.

Wütende Angehörige fordern Reformen

Die Schwester des Opfers, Mihaela Periš, trat emotional vor die Menschenmenge und enthüllte persönliche Details aus dem Leben ihres Bruders, den sie liebevoll "Kiki" nannte. Sie erzählte, dass ihr Bruder Vater werden sollte und seine Freundin sich sehr auf eine gemeinsame Zukunft mit den Kindern freute. Dieser Traum wurde nun jäh unterbrochen, da ihr Bruder nicht mehr an ihrer Seite sein würde. Besonders schmerzhaft war der Tag der Kundgebung, da der Geburtstag ihrer Mutter statt einer gemeinsamen Feier mit Kristian nur noch Trauer erlaubt.

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Die Angehörigen präsentierten der Regierung und den zuständigen Behörden fünf konkrete Forderungen, um künftige Tragödien zu verhindern. Dazu zählen strengere Vorschriften für die Fixierung von Patienten, eine verpflichtende Videoüberwachung bei Zwangsmaßnahmen und die Ausweitung der strafrechtlichen Ermittlungen auf alle beteiligten Klinikangestellten. Zusätzlich sollen Krankenstände und fehlende Berichte der Mitarbeiter nach dem Tod von Kristian Josip Periš gründlich überprüft werden.

Umfangreiche Ermittlungen und Festnahmen

Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren erheblich erweitert und ermittelt gegen acht Mitarbeiter der Klinik wegen Mordverdachts. Neben vier Pflegern, die als Haupttäter gelten, wurden weitere Angestellte festgenommen, darunter eine Ärztin, die den Vorfall beobachtet haben soll, ohne einzugreifen. Die medizinische Obduktion ergab schwerwiegende körperliche Schäden, darunter gebrochene Rippen und ein zerbrochenes Brustbein. Unklar ist noch, ob der Tod durch Erstickung oder durch die Folgen der Misshandlungen eintrat.

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Die Belastungslage im Gesundheitssystem wird ebenfalls thematisiert. Bei der Gedenkveranstaltung in Zagreb verkündete der kroatische Sänger Marko Kutlić eine sechste Forderung, die über die reinen Sicherheitsvorkehrungen hinausgeht. Öffentliche Einrichtungen müssten endlich die Dienstleistungen erbringen, für die die Bürger Steuern zahlen. Alle Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, um das Vertrauen in das Gesundheitssystem wiederherzustellen.

Widerstand erstreckt sich auf ganz Kroatien

Die Empörung beschränkt sich nicht auf die Hauptstadt. Auch in der Hafenstadt Rijeka versammelten sich am selben Samstagabend rund 1.000 Menschen laut Polizeiangaben, um Solidarität mit der Familie Periš zu zeigen. Die Teilnehmer zogen durch die Innenstadt, entzündeten Kerzen und hielten acht Minuten lang Schweigeminuten ab. Auch dort wurde eine vollständige Aufklärung des Todesfalls und Konsequenzen für die Täter gefordert.

Der Kampf der Familie um Gerechtigkeit ist damit noch lange nicht zu Ende. Am Ende der Kundgebung richteten die Angehörigen einen wichtigen Appell an die Gesellschaft, insbesondere an Menschen mit psychischen Erkrankungen. Sie baten darum, ihre Behandlung aus Angst vor ähnlichen Vorfällen keinesfalls eigenmächtig abzubrechen, sondern weiterhin professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um weitere Tragödien zu vermeiden.