Trauer um Vereinspräsident Josef Klingler

Der langjährige Präsident von St. Johann ist nur wenige Stunden nach einem 6:1-Sieg gegen Wals-Grünau verstorben. Der 83-jährige war rund 20 Jahre lang Vereinsboss und erlebte viele Highlights mit dem Klub.

In der Regionalliga West ist ein großer Verlust für den Verein St. Johann zu beklagen. Der langjährige Vereinspräsident Josef Klingler ist nur wenige Stunden nach einem 6:1-Sieg gegen Wals-Grünau verstorben.

Der 83-jährige war rund 20 Jahre lang Vereinsboss und erlebte viele Highlights mit dem Klub. Er war auch fixer Bestandteil von Österreichs dritthöchster Spielklasse. Unter seiner Führung konnte St. Johann zahlreiche Erfolge feiern, darunter die Teilnahme an ÖFB-Cup-Spielen gegen namhafte Vereine wie Rapid, LASK oder Sturm Graz. Josef Klingler war bis zuletzt Feuer und Flamme für die Pongauer und fixierte auch noch die Verlängerung mit Trainer Bernhard Kletzl.

Der Verlust des langjährigen Präsidenten wird von der gesamten Regionalliga-Community betroffen aufgenommen





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