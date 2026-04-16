Trauer um Alexander Manninger: Buffon würdigt verstorbenen Ex-Teamkollegen

Der frühere ÖFB-Torhüter Alexander Manninger kam bei einem Zugunglück ums Leben. Juventus-Legende Gianluigi Buffon nimmt emotional Abschied und lobt Manningers Lebensweise abseits des Fußballs.

Die Fußball welt trauert um Alexander Manninger , dessen plötzlicher Tod bei einem tragischen Zugunglück in Salzburg die Gemüter bewegt und tiefe Spuren bei Weggefährten hinterlassen hat. Der ehemalige Torhüter des österreichischen Nationalteams wurde nur 48 Jahre alt. Unter den vielen, die sich von dem einstigen Profi verabschieden, sind auch prominente Namen. Gianluigi Buffon , eine unbestrittene Legende von Juventus Turin, fand am Donnerstag bewegende Worte für seinen ehemaligen Teamkollegen.

Zehn Jahre ist es her, dass Buffon und Manninger gemeinsam das Tor von Juventus hüteten, ein Zeitraum, in dem Manninger als verlässlicher Ersatzmann hinter dem italienischen Weltmeister agierte. Gemeinsam feierten sie 2012 den Gewinn des italienischen Meistertitels, des Scudetto. Buffons emotionale Botschaft auf Social Media spiegelte die tiefe Verbundenheit und den Respekt wider, den er für Manninger empfand. Er beschrieb Manninger als einen Freund und einen Menschen, den er stets bewundert habe. Besonders hob Buffon Manningers bewusste Entscheidung hervor, sich vom Glanz und dem Druck des Profifußballs abseits des Rampenlichts zurückzuziehen. Stattdessen suchte Manninger sein Glück in den einfachen Dingen des Lebens: in einem gesunden Lebensstil, inmitten der Natur, beim Angeln und vor allem in der Geborgenheit seiner Familie. Dies sei sein Credo gewesen, so Buffon. In einer Branche, die oft von Jagden nach Überlegenheit, Karrierestreben und materiellem Gewinn geprägt sei, habe Manninger stets seine Freiheit verteidigt und eine aufrechte Haltung bewahrt. Er habe gewusst, was er wollte und diese Überzeugung mit Stolz gelebt. Buffon sprach auch die Stärke Manningers an, sich von der Fußballwelt zu distanzieren und sie mit einem verschmitzten Lächeln zu betrachten, als wolle er sagen: Ihr seid alle verrückt, ihr werdet mich nie wieder fangen. Der Abschied von Gianluigi Buffon endet mit persönlichen Gedanken an Manningers Familie. Er drückte seine Hoffnung aus, ja, seine Gewissheit, dass Manninger von oben aus weiterhin seine Kinder und seine junge Frau begleiten werde. Mit den Worten Ruhe in Frieden schloss Buffon seine bewegende Nachricht. Dieser Abschied unterstreicht eindrucksvoll, welchen bleibenden Eindruck Alexander Manninger nicht nur auf dem Spielfeld, sondern vor allem auch als Mensch hinterlassen hat





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