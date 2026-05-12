Transport mit E-Bikes und E-Scooter gestoppt – Hauptverdächtiger in U-Haft

Polizisten in Tschechien hatten einen Kleintransporter mit gestohlenen E-Bikes, E-Scootern und einem Anhänger gestoppt. Hauptverdächtiger sitzt in U-Haft, weitere Personen bestreiten die Vorwürfe.

Dank des Senders wurde ein entwendetes Fahrrad in Tschechien geortet. Der Transport mit Diebesgut – E-Bikes und E-Scooter sowie ein Anhänger samt Minibagger – wurde gestoppt.

Ein 41-jähriger Pole war laut Polizeiaussendung von Dienstag geständig, er sitzt in U-Haft. Drei weitere Verdächtige bestritten die Vorwürfe. Der Schaden beträgt rund 130.000 Euro. Den Ausgang genommen hatten die Ermittlungen nach der Anzeige eines 41-Jährigen am 5.

Oktober des Vorjahres. Das E-Bike des Mannes war aus dem Fahrradraum eines Mehrparteienhauses in Wien-Floridsdorf gestohlen worden. Nach der Ortung des Kleintransporters, der sich auf dem Weg Richtung Polen befand, wurden die beiden Insassen – ein 41-Jähriger und eine 49-Jährige – aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen





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