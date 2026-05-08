Transfer-Poker um Salzburgs Youngster Jannik Schuster: Vier Premier-League-Klubs im Wettstreit

Ein spannender Transferkampf um den österreichischen Nachwuchsspieler Jannik Schuster entfaltet sich. Brentford, Leeds United, Brighton & Hove Albion und West Ham United buhlen um den Salzburg-Innenverteidiger, der als langfristige Investition für die Premier League gilt.

Um den österreichischen Nachwuchsspieler Jannik Schuster entwickelt sich ein spannender Transferkampf. Der Innenverteidiger von Red Bull Salzburg stand kurz vor einem Wechsel zu Brentford FC, doch nun haben sich drei weitere Premier-League-Klubs in die Verhandlungen eingeschaltet.

Laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano sollte Brentford ursprünglich eine Ablösesumme von 17 Millionen Euro plus drei Millionen Euro an Boni an Salzburg zahlen. Doch nun scheint es zu einem regelrechten Bieterwettstreit um den 20-jährigen Österreicher zu kommen. Wie die Transfer-Plattform TeamTalk berichtet, haben auch Leeds United, Brighton & Hove Albion und West Ham United Interesse an Schuster signalisiert. Leeds und Brighton sollen bereits in der kommenden Woche ein konkretes Angebot für den U21-Nationalspieler vorlegen.

Brentford bleibt jedoch weiterhin in der Pole-Position, da der Klub aktuell auf dem siebten Tabellenplatz liegt und damit im nächsten Jahr an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen könnte. Brighton folgt mit nur einem Punkt Rückstand und könnte ebenfalls noch eine internationale Qualifikation erreichen. Beide Klubs sehen in Schuster eine langfristige Investition und wollen ihn behutsam in die Premier-League-Elf integrieren. Durch die mögliche Vierfach-Belastung mit Liga, Pokal, Europa League und FA Cup könnte der Österreicher langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.

Schuster gilt als einer der größten Talente im österreichischen Fußball und hat in der laufenden Saison bereits mit starken Leistungen in der Bundesliga und im Europa-League-Wettbewerb auf sich aufmerksam gemacht. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2026, doch der Klub scheint bereit zu sein, den Spieler im Sommer freizugeben, um eine hohe Ablösesumme zu erzielen. Die Entscheidung über Schusters Zukunft könnte in den nächsten Wochen fallen, da die Premier-League-Klubs ihre Transferstrategien für die Sommerpause bereits planen





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