Training nach der inneren Uhr: Warum der Chronotyp die Gesundheit stärker beeinflusst als die Tageszeit

Neue Studien belegen, dass das Training im Einklang mit dem individuellen Chronotyp zu größeren Verbesserungen bei Blutdruck, Stoffwechsel und Schlaf führt, während die Tageszeit sekundär ist.

Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass die optimale Trainingszeit weniger von der offiziellen Uhrzeit als von der individuellen inneren Uhr abhängt. Der biologische Chronotyp - also die natürliche Veranlagung, zu welchen Tageszeiten wir besonders wach, konzentriert und leistungsfähig sind - bestimmt, wann sportliche Betätigung den größten gesundheitlichen Nutzen{\r

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}Studien mit Personen, die ein erhöhtes Herz‑Kreislauf‑Risiko aufweisen, haben dies eindrucksvoll belegt.

Die Probanden wurden zunächst nach ihrem Chronotyp eingeteilt: "Lerchen" sind morgens am aktivsten, während "Eulen" am Nachmittag oder Abend ihre Höchstleistung erreichen. Anschließend trainierten sie entweder im Einklang mit ihrem natürlichen Rhythmus oder bewusst außerhalb dieses Zeitfensters. Die Resultate waren eindeutig: Wer im Rhythmus seiner inneren Uhr trainierte, erzielte signifikant stärkere Verbesserungen bei Blutdruck, Ausdauer, Blutzucker, Cholesterinwerten und der Schlafqualität.

Das bedeutet nicht, dass Training zu einer anderen Tageszeit unwirksam ist - auch diese Gruppen verbesserten ihre Gesundheitsparameter, jedoch in geringerem Ausmaß. {\r

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}Der zirkadiane Rhythmus, ein 24‑Stunden‑Zyklus, steuert zahlreiche Körperfunktionen, darunter Blutdruck, Herzfrequenz, Stoffwechsel und Blutzucker. Zusätzlich beeinflusst die Körpertemperatur die sportliche Leistungsfähigkeit: Sie erreicht meist am Nachmittag ihren Höchststand, was zu effizienter Muskelarbeit, verbesserter Koordination sowie höherer Kraft und Schnelligkeit führt. Deshalb eignen sich nachmittägliche Stunden besonders für Krafttraining und technisch anspruchsvolle Sportarten.

Experten betonen jedoch, dass sich der Körper an regelmäßige Trainingszeiten anpassen kann. Wer konsequent morgens trainiert, kann langfristig seine Leistungsfähigkeit in den frühen Stunden steigern. Für Freizeitsportler ist die zentrale Botschaft, dass es keinen universellen Idealzeitpunkt gibt. Kennt man seinen Chronotyp und richtet das Training danach aus, kann man einen kleinen zusätzlichen gesundheitlichen Vorteil erzielen.

Unabhängig vom Zeitpunkt bleibt jedoch die Regelmäßigkeit das entscheidende Kriterium: Jede Bewegung, ob vor dem Frühstück oder nach Feierabend, ist besser als keine. Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung





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