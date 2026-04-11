Trainerwechsel beim USV Brunn an der Wild: Dolijanovic muss gehen, Stummer übernimmt

Nach enttäuschenden Ergebnissen trennt sich der USV Brunn an der Wild von Trainer Savo Dolijanovic. Norbert Stummer übernimmt interimistisch die Mannschaft.

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\Die Fußballlandschaft im Bezirk verändert sich: Savo Dolijanovic (links im Bild) ist nicht länger Trainer des USV Brunn an der Wild. Nach nur etwas mehr als einer halben Saison endete die Zusammenarbeit zwischen dem Vorletzten der Tabelle und Coach Dolijanovic. Die Entscheidung kam nach einer Phase, in der die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückblieben und das Team in den Tabellenkeller rutschte. Die Vereinsführung zog die Reißleine, um dem Team neue Impulse zu geben und den Abstiegskampf erfolgreich zu gestalten. Interimistisch übernimmt nun wieder einmal Norbert Stummer (zweiter von links). Stummer kennt den Verein bestens und war bereits in der Vergangenheit als Interimstrainer aktiv. Er soll das Team stabilisieren und für die verbleibenden Spiele der Saison neue Motivation wecken. In den ersten beiden Spielen unter Stummers Führung musste das Team allerdings zwei deutliche Niederlagen hinnehmen. Dies zeigt die schwierige Situation, in der sich der Verein befindet und wie dringend Veränderungen notwendig sind, um wieder erfolgreich zu sein.\Der USV Brunn an der Wild startete mit einem jungen und finanziell begrenzten Kader in die aktuelle Saison. Auch der Trainer, Savo Dolijanovic, hatte bisher keine Erfahrung in der Betreuung einer Kampfmannschaft. Er kam von der zweiten Mannschaft des SV Horn und hatte die Hoffnung, mit Brunn ins Tabellenmittelfeld vorzustoßen. Doch diese Hoffnungen erfüllten sich nicht. Nach sieben Punkten aus 19 Spielen und dem vorletzten Tabellenplatz musste Dolijanovic seinen Trainerposten räumen. Die Vereinsverantwortlichen, darunter Sektionsleiter Benedikt Kainrath, bedauerten das Scheitern der Zusammenarbeit. Die Erwartungen waren hoch, doch die Realität sah anders aus. Die sportliche Entwicklung blieb hinter den Zielen zurück, was letztendlich zum Trainerwechsel führte. Nun liegt es an Norbert Stummer, das Team wieder auf Kurs zu bringen und den Klassenerhalt zu sichern. Die kommende Zeit wird zeigen, ob er in der Lage ist, die Mannschaft zu motivieren und die notwendigen Punkte zu holen, um den Abstieg zu verhindern. Die Fans hoffen auf eine positive Wende und eine erfolgreiche Rückrunde





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Fußball USV Brunn Trainerwechsel Savo Dolijanovic Norbert Stummer

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