Tragödie in Salzburg: O-Bus kracht in Supermarktgebäude – Ein Toter und mehrere Verletzte

In Salzburg kam es zu einem schweren Unfall, bei dem ein O-Bus frontal in ein Gebäude fuhr. Ein Mensch verstarb, zahlreiche weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Ein tragisches Ereignis erschütterte am Montag die Landeshauptstadt Salzburg und löste eine massive Rettungsaktion im Stadtteil Itzling aus. Ein O-Bus der Linie 6 kam aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Route ab und prallte frontal in ein Wohn- und Geschäftshaus, in dessen Erdgeschoss sich eine Filiale der Supermarktkette Billa Plus befindet. Der Aufprall war so heftig, dass das Gebäude strukturelle Schäden erlitt und das Fahrzeug tief in den Eingangsbereich eindrang.

Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte kam für eine Person jede Hilfe zu spät; sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Bergungsarbeiten zu koordinieren und die zahlreichen Betroffenen zu versorgen. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich in der ersten Phase äußerst komplex, da nicht nur die Fahrgäste, sondern auch Personen im Gebäude und in unmittelbarer Nähe des Aufprallortes gefährdet waren. Ein Sichtschutz wurde errichtet, um die Privatsphäre der Opfer zu schützen und den Einsatzkräften ein konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen. Roberta Thanner, Sprecherin des Roten Kreuzes, bestätigte gegenüber den Medien das Ausmaß der Katastrophe: Neben dem Todesopfer gibt es zwei Schwerverletzte sowie fünf Personen, die leichte Verletzungen erlitten haben. Insgesamt seien jedoch zwischen 25 und 30 Personen von dem Vorfall unmittelbar betroffen gewesen. Zwei Notärzte und sechs Rettungswagen waren im Dauereinsatz, um die medizinische Erstversorgung sicherzustellen und die Verletzten in umliegende Krankenhäuser zu überführen. Die genauen Hintergründe, wie der O-Bus die Kontrolle verlieren und gegen das Gebäude prallen konnte, sind Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen, die nun unter Hochdruck laufen. Die Geschäftsführung der Salzburg Linien zeigte sich nach dem Unglück tief betroffen und drückte den Angehörigen des Verstorbenen ihr tief empfundenes Beileid aus. In einer ersten Stellungnahme wurde betont, dass man in Gedanken bei den Verletzten sei und den Ermittlungsbehörden vollumfänglich bei der Aufklärung des Vorfalls behilflich sein werde. Aufgrund des Unfalls musste der öffentliche Nahverkehr kurzfristig angepasst werden. Die Linie 6 wurde bis auf Weiteres verkürzt und verkehrt derzeit lediglich zwischen Parsch und dem Salzburger Hauptbahnhof. Fahrgäste müssen sich auf unbestimmte Zeit auf weitere Einschränkungen und Verspätungen einstellen, da die Unfallstelle in der Austraße für die Dauer der Spurensicherung und der statischen Überprüfung des Gebäudes weiträumig gesperrt bleiben muss. Die Stadt Salzburg steht unter Schock, während die Ursachenforschung in alle Richtungen – von technischem Gebrechen bis hin zu menschlichem Versagen – intensiv fortgesetzt wird





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