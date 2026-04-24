Tragödie in Krems: 87-Jähriger stürzt mit Auto in die Donau – tot geborgen

Ein rotes Auto ist am Freitagnachmittag in Krems-Stein in die Donau gestürzt. Trotz sofortigem Einsatz von Dutzenden Rettungskräften konnte ein 87-jähriger Mann nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Ein junger Mann versuchte mutig, den Fahrer zu retten.

Tragisches Unglück in Krems : Auto stürzt in die Donau – Fahrer tot geborgen Am Freitagnachmittag ereignete sich in Krems , Niederösterreich, ein schrecklicher Unfall, als ein Pkw in die Donau stürzte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs „Förthof“ in Krems-Stein. Augenzeugen berichteten, dass das Fahrzeug, ein rotes Auto, plötzlich die Kontrolle verlor, über den Kreisverkehr geriet und ins Wasser rutschte. Unverzüglich wurden die Rettungskräfte alarmiert, nachdem Passanten das Geschehen beobachtet und den Notruf gewählt hatten. Die Situation gestaltete sich äußerst dramatisch, da zunächst unklar war, ob sich noch Personen im Fahrzeug befanden.

Die ersten Informationen deuteten darauf hin, dass zumindest eine Person im Auto eingeschlossen war. Ein junger Mann, Sebastian P., der den Unfall mit seinem Freund beobachtete, reagierte sofort und sprang ohne zu zögern ins Wasser, um zu helfen. Er versuchte, die Tür des sinkenden Fahrzeugs zu öffnen und den Fahrer zu erreichen.

"Das Auto ist sofort gesunken, ich habe noch versucht, die Tür zu öffnen. Es saß ein weißhaariger Mann am Steuer", schilderte er seine verzweifelten Bemühungen gegenüber der Krone. Trotz seines mutigen Einsatzes konnte er jedoch nichts mehr für den Mann tun. Sebastian P. wurde im Anschluss von einem Kriseninterventionsteam betreut, um das traumatische Erlebnis zu verarbeiten.

Ein umfangreicher Rettungseinsatz wurde umgehend eingeleitet. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, der Wasserrettung, Taucher und des Roten Kreuzes eilten zum Einsatzort. Rund 60 bis 70 Personen waren an der Suche beteiligt, die sich über beide Donauufer erstreckte. Die Wassertiefe in diesem Abschnitt der Donau variiert zwischen drei und sechs Metern, was die Bergungsarbeiten zusätzlich erschwerte.

Neben den manuellen Suchmaßnahmen kamen auch Drohnen zum Einsatz, um das versunkene Fahrzeug zu lokalisieren und die Sichtverhältnisse zu verbessern. Die Einsatzkräfte arbeiteten fieberhaft, um den Vermissten zu finden und die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Die Stimmung war angespannt und von großer Besorgnis geprägt, da die Zeit drängte und die Hoffnung auf ein positives Ergebnis schwand. Die Donau stellte eine erhebliche Herausforderung für die Suchmannschaften dar, da die Strömung und die Trübung des Wassers die Sicht stark beeinträchtigten.

Trotz aller Anstrengungen gestaltete sich die Suche äußerst schwierig und zeitaufwendig. Die bittere Gewissheit traf die Einsatzkräfte und die Angehörigen schließlich um 19.30 Uhr: Das Fahrzeug und der Fahrer wurden gefunden. Es handelte sich um einen 87-jährigen Mann aus dem Bezirk Krems. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät.

Die Bergungsarbeiten wurden daraufhin abgeschlossen, und der Leichnam des Verstorbenen wurde geborgen. Die genauen Ursachen für den Unfall sind derzeit noch unklar und werden von der Polizei untersucht. Es ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt, ein gesundheitliches Problem des Fahrers oder ein Versehen im Straßenverkehr zu dem tragischen Unglück geführt haben könnten. Die Ermittlungen werden nun intensiviert, um alle möglichen Faktoren zu berücksichtigen und die Hintergründe des Vorfalls vollständig aufzuklären.

Der Vorfall hat in Krems und Umgebung große Bestürzung ausgelöst. Die Gemeinde trauert um den Verstorbenen und steht den Angehörigen in dieser schweren Zeit bei. Die Krone weist darauf hin, dass Nutzerbeiträge nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers oder der Redaktion widerspiegeln und distanziert sich von Inhalten, die gegen geltendes Recht verstoßen oder dem Ansehen von Krone Multimedia schaden





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