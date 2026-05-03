Tragödie an der Erft: 16-Jährige bei Video-Dreh ertrunken

Eine 16-jährige Jugendliche ist bei einem Ausflug mit Freunden an der Erft tödlich verunglückt. Sie stürzte beim Drehen von Videos ins Wasser und konnte nicht mehr gerettet werden. Der Vater des Mädchens versuchte in seiner Trauer, ebenfalls in den Fluss zu springen.

Ein vermeintlich unbeschwerter Frühlingsausflug einer Jugendgruppe am Ufer der Erft endete am vergangenen Wochenende in einer unfassbaren Tragödie . Sechs junge Menschen hatten sich zu einem gemeinsamen Nachmittag versammelt, um Videos zu drehen und die ersten warmen Sonnenstrahlen zu genießen.

Die Atmosphäre war ausgelassen und von guter Laune geprägt, als sich das Unglück ereignete. Die 16-jährige Beatrice befand sich auf den Schultern eines Freundes, als dieser plötzlich das Gleichgewicht verlor. Beide stürzten in das trübe Wasser der Erft. Während der Freund sich retten konnte, versank Beatrice im Fluss und kam nicht mehr an die Oberfläche.

Die Freunde der Jugendlichen reagierten umgehend und schlugen sofort Alarm. Ein umfangreicher Rettungseinsatz wurde eingeleitet, an dem rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes beteiligt waren. Die Suchtrupps durchkämmten das Flussbett und das Ufer, doch erst nach zwei Stunden konnte Beatrice geborgen werden. Die traurige Gewissheit: Sie hatte den Sturz nicht überlebt und ertrunken.

Besonders erschütternd an dem Vorfall ist die Tatsache, dass Beatrice nicht schwimmen konnte. Dieser Umstand trug maßgeblich zum tödlichen Ausgang des Unfalls bei und verstärkt die Trauer um das junge Mädchen. Die Nachricht von ihrem Tod löste in der Region Bestürzung und tiefe Betroffenheit aus. Am Tag nach dem Unglück kehrte die Familie von Beatrice an den Ort der Tragödie zurück.

Dort errichteten sie ein kleines Denkmal aus Blumen und Kerzen, um Abschied von ihrer geliebten Tochter und Schwester zu nehmen. Die Angehörigen waren von tiefer Trauer überwältigt und standen unter Schock. Ein besonders herzzerreißender Moment ereignete sich, als der Vater des Mädchens, von seiner Trauer ergriffen, plötzlich selbst in den Fluss sprang. Er wurde jedoch von Verwandten rechtzeitig zurück ans Ufer gezogen und konnte so weiteres Leid verhindert werden.

Die Mutter beschrieb Beatrice mit gebrochener Stimme als ein liebevolles, fröhliches und lebenslustiges Mädchen, dessen Verlust eine unendliche Lücke hinterlässt. Zurück bleibt eine Atmosphäre der Stille und des Schmerzes, die die Tragweite des Unfalls widerspiegelt. Die Gemeinde trauert um ein junges Leben, das viel zu früh ausgelöscht wurde. Der Fall mahnt eindringlich, die Gefahren beim Aufenthalt in und an Gewässern nicht zu unterschätzen und stets auf die Sicherheit zu achten.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Es wird geprüft, ob fahrlässiges Verhalten eine Rolle gespielt hat. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist groß, und viele Menschen spenden Beileid und Unterstützung für die Familie von Beatrice





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