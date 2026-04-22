Tragisches Verbrechen in der Südoststeiermark: 84-Jähriger nach Messerangriff in St. Peter am Ottersbach getötet

Ein 17-jähriger Angreifer drang in der Nacht in ein Wohnhaus ein und attackierte ein älteres Ehepaar brutal mit einem Messer und einem Hammer. Der 84-jährige Mann verstarb, seine Frau konnte schwer verletzt Hilfe rufen.

Ein unfassbares Verbrechen hat die beschauliche Gemeinde St. Peter am Ottersbach in der Südoststeiermark erschüttert und die Bewohner in tiefe Bestürzung versetzt. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs drang ein erst 17-jähriger Tatverdächtiger gewaltsam in das Einfamilienhaus eines betagten Ehepaares ein. Die Tat ereignete sich gegen 2.45 Uhr, als die Opfer arglos in ihrem Schlafzimmer ruhten.

Der Täter verschaffte sich durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt zum Gebäude, woraufhin die Bewohner unsanft aus dem Schlaf gerissen wurden und unvermittelt dem Angreifer gegenüberstanden. Ausgestattet mit einem Messer sowie einem Hammer, attackierte der Jugendliche das wehrlose Paar unmittelbar in ihrem Bett, ohne dass diese eine Chance auf Verteidigung hatten. Die Brutalität dieses Angriffs endete für den 84-jährigen Hausherrn tödlich; er verstarb noch am Ort des Geschehens an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Seine 80-jährige Ehefrau bewies in diesem schrecklichen Moment unglaublichen Mut und Geistesgegenwart, indem es ihr trotz ihrer eigenen, massiven Verletzungen und eines schweren Schocks gelang, den Notruf abzusetzen und Hilfe zu rufen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei trafen kurz darauf ein und konnten den flüchtigen 17-jährigen Tatverdächtigen infolge einer rasch eingeleiteten Fahndungsaktion in der Nähe des Tatortes stellen und festnehmen. Das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Messer, wurde von den Beamten sichergestellt und der Spurensicherung übergeben. Die schwer verletzte Ehefrau wurde umgehend in ein Krankenhaus transportiert, wo sie gegenwärtig medizinisch versorgt wird; ihr Zustand wird von den behandelnden Ärzten als stabil eingestuft. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Federführung in den laufenden Ermittlungen übernommen, um Licht in das Dunkel dieser unfassbaren Gewalttat zu bringen. Ein zentraler Punkt der Untersuchungen ist die Frage nach dem Motiv, das bislang völlig im Verborgenen liegt. Bisherige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Ehepaar kein Vorwissen oder eine verwandtschaftliche Beziehung bestand, was die Tat für die Ermittler und die Öffentlichkeit umso rätselhafter erscheinen lässt. Eine förmliche Einvernahme des Jugendlichen konnte bis dato noch nicht durchgeführt werden, da die rechtlichen Voraussetzungen und die polizeilichen Abläufe dies derzeit noch nicht zuließen. Die Gemeinde St. Peter am Ottersbach steht unter Schock, und die Betroffenheit über das sinnlose Verbrechen an dem hochbetagten Paar ist in der gesamten Region deutlich spürbar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um sämtliche Details zum Tathergang sowie zum Hintergrund des jungen Mannes lückenlos aufzuklären. Die Bevölkerung hofft nun auf eine baldige Aufklärung, während das Landeskriminalamt weiterhin Beweise sammelt und Zeugenaussagen auswertet, um das gesamte Bild dieses tragischen Ereignisses zusammenzusetzen. Die Schwere des Delikts und das junge Alter des Beschuldigten werfen zudem zahlreiche Fragen über die Umstände auf, die zu einem solch drastischen Gewaltausbruch geführt haben könnten. Die Ermittlungsbehörden halten sich aufgrund der laufenden Verfahrens mit weiteren Details zu den Hintergründen des Jugendlichen oder dem genauen Ablauf der Tat vorerst noch bedeckt, um den Erfolg der weiteren Untersuchungen nicht zu gefährden





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