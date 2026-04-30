Tragischer Unfall in Oberndorf: Zwölfjähriges Mädchen stirbt bei Kollision mit Bus

Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Oberndorf an der Melk bei einem Unfall mit einem Firmenbus ums Leben gekommen. Ihre gleichaltrige Freundin wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Die Gemeinde Oberndorf an der Melk und die gesamte Region sind tief erschüttert nach dem tragischen Unfall , der das Leben eines jungen Mädchens ausgelöscht hat.

Die zwölfjährige, die am Mittwochnachmittag in einen Verkehrsunfall mit einem Firmenbus verwickelt war, konnte trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen nicht mehr gerettet werden. Die schreckliche Nachricht hat eine Welle der Trauer und des Mitgefühls ausgelöst. Die Ermittlungen der Polizei sind noch im Gange, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, doch erste Erkenntnisse zeichnen ein erschütterndes Bild. Nach bisherigen Informationen waren die beiden Mädchen, beide aus dem Bezirk Melk stammend, gegen 17:55 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs.

Zeitgleich befand sich ein 23-jähriger Mann mit einem Firmenbus auf der Bundesstraße B29. Im Bereich der Kreuzung mit der Landesstraße L6140 kam es zu der tragischen Kollision. Die Mädchen sollen demnach zunächst angehalten und dann in die Fahrbahn des Busses geraten sein. Der Busfahrer reagierte umgehend, leitete eine Vollbremsung ein und versuchte, ein Ausweichmanöver zu vollziehen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Die Wucht des Aufpralls war verheerend. Eines der Mädchen erlitt so schwere Verletzungen, dass es noch am Unfallort verstarb. Die zweite, gleichaltrige Freundin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Linz geflogen werden, wo sie intensivmedizinisch versorgt wird. Ihr Zustand ist weiterhin kritisch.

Der 23-jährige Fahrer des Firmenbusses blieb glücklicherweise unverletzt, befindet sich jedoch unter Schock und wird psychologisch betreut. Die Polizei hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um alle Details des Unfalls zu rekonstruieren und mögliche Ursachen zu ermitteln. Dabei werden auch Zeugenaussagen ausgewertet und technische Untersuchungen durchgeführt. Die Gemeinde Oberndorf an der Melk hat bereits ihr tiefstes Beileid den Familien der betroffenen Mädchen ausgedrückt und Unterstützung angeboten.

Bürgermeister und Gemeindevertreter stehen in engem Kontakt mit den Angehörigen und bieten ihnen in dieser schweren Zeit ihre Hilfe an. Auch die Schulen in der Region sind von dem Unglück betroffen. An den Schulen werden Kriseninterventionsteams eingesetzt, um Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Trauer zu verarbeiten.

Der Unfall hat eine tiefe Traurigkeit in der gesamten Gemeinschaft ausgelöst und wirft Fragen nach der Sicherheit von E-Scootern und der Verkehrssituation an dieser Kreuzung auf. Es wird erwartet, dass die Ermittlungen der Polizei noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden, um ein umfassendes Bild des Unfallhergangs zu erhalten. Die Bevölkerung wird um Verständnis gebeten und aufgefordert, den Angehörigen in dieser schweren Zeit ihre Privatsphäre zu gewähren.

Die Tragödie mahnt eindringlich zur Vorsicht im Straßenverkehr und zur Achtsamkeit gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Es ist wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer die geltenden Verkehrsregeln beachten und verantwortungsbewusst handeln, um solche schrecklichen Unfälle in Zukunft zu vermeiden. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist groß, und viele Menschen haben bereits ihre Unterstützung für die Familien der betroffenen Mädchen angeboten.

Die Gemeinde Oberndorf an der Melk wird auch weiterhin alles tun, um den Familien in dieser schweren Zeit zur Seite zu stehen und ihnen die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen





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