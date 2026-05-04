Tragischer Unfall in Leipzig: Zwei Tote und 20 Verletzte nach Autofahrt in Fußgängerzone

Ein Autofahrer raste am Montagnachmittag in die Fußgängerzone von Leipzig und verursachte einen schweren Unfall mit zwei Toten und mindestens 20 Verletzten. Die Polizei nahm den Fahrer fest, die Motivation ist unklar.

Ein schwerer Vorfall hat am Montagnachmittag die Leipzig er Innenstadt erschüttert. Ein Autofahrer raste mit seinem Fahrzeug in die Fußgängerzone , was zu einem tragischen Unfall mit zwei Tote n und mindestens 20 Verletzte n führte.

Nach Angaben des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) und der Polizei wurde der Fahrer des grauen Pkw festgenommen, der aus Richtung Augustusplatz kommend über die Grimmaische Straße bis zum Markt fuhr. Die Motivation des Täters ist bisher unklar, und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Rettungskräfte hatten einen Massenanfall von Verletzten ausgerufen, und die Polizei war mit einem Großeinsatz vor Ort. Die Lage sei inzwischen geklärt, und es bestehe keine akute Gefährdung mehr, so Jung in einer Presseerklärung.

Bilder von der Unfallstelle zeigten das beschädigte Fahrzeug mit einer zersplitterten Windschutzscheibe und einer deformierten Kühlerhaube vor einem Poller. Die Polizei bestätigte, dass neben den zwei Toten zwei Personen schwer verletzt wurden und weitere 20 Betroffene medizinisch versorgt werden mussten. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar, und die Behörden untersuchen die genauen Umstände. Der Oberbürgermeister betonte, dass es keine Hinweise auf eine terroristische Tat gebe, doch die Ermittlungen seien noch in einem frühen Stadium.

Die Fußgängerzone wurde für mehrere Stunden abgesperrt, und Zeugen wurden zu Aussagen aufgerufen. Die Polizei bittet um Geduld und ruft alle Beteiligten auf, keine Spekulationen anzustellen, bis die Fakten geklärt sind. Der Vorfall hat in Leipzig für Schock und Bestürzung gesorgt, und die Stadt steht unter Schock. Die Behörden haben eine Hotline für Betroffene und Angehörige eingerichtet, um Unterstützung anzubieten





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