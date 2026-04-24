Tragischer Unfall in Krems: Auto in Donau gestürzt – Fahrer tot

Ein Pkw ist in Krems in Niederösterreich in die Donau gestürzt. Der Lenker des Fahrzeugs verstarb noch im Fahrzeug. Eine groß angelegte Suchaktion war erforderlich, um das Wrack zu lokalisieren und zu bergen. Zahlreiche Einsatzkräfte waren beteiligt.

Tragischer Unfall in Krems : Fahrzeug im Kreisverkehr von der Straße abgekommen und in die Donau gestürzt – Fahrer tot. Am Freitag ereignete sich in Krems , Niederösterreich, ein schwerer Verkehrsunfall , bei dem ein Pkw in die Donau stürzte.

Der Lenker des Fahrzeugs konnte nicht mehr gerettet werden und verstarb noch im Fahrzeug. Die groß angelegte Suchaktion, die im Anschluss an den Unfall eingeleitet wurde, dauerte mehrere Stunden, bevor das Fahrzeug schließlich in den Abendstunden lokalisiert und geborgen werden konnte. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Wasserrettung und Rettungsdiensten waren vor Ort, um bei der Suche und Bergung zu unterstützen.

Nach ersten Erkenntnissen der Freiwilligen Feuerwehr Krems, wie von Gernot Rohrhofer berichtet, kam das Fahrzeug im Bereich eines Kreisverkehrs von der Fahrbahn ab. Zwei Zeugen gaben an, den Aufprall des Wagens im Uferbereich der Donau gehört zu haben. Ein sofortiger Rettungsversuch, um den Fahrer aus dem Fahrzeug zu befreien, scheiterte leider. Das Auto trieb anschließend etwa 100 Meter ab, bevor es im Fluss versank.

Die Alarmierung der Rettungskräfte erfolgte kurz nach 17:00 Uhr. Die Suche gestaltete sich aufgrund der Strömung und der Trübung des Wassers schwierig. Mithilfe von Sonartechnik konnte das Fahrzeug schließlich geortet werden. Nach der Lokalisierung wurde der Fahrer tot aus dem Wrack geborgen, wie Rohrhofer und Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando gegenüber der APA bestätigten.

Die Bergung des Fahrzeugs erfolgte anschließend mit speziellen Hebekissen, um es aus der Donau zu entfernen. Der Einsatz umfasste insgesamt 60 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Krems und Mautern, die mit mehreren Booten im Einsatz waren. Zusätzlich waren die Polizei, die Wasserrettung, die Schifffahrtsaufsicht, die Tauchgruppe Nord des Landesfeuerwehrverbandes, das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariterbund vor Ort, um die Rettungs- und Bergungsarbeiten zu unterstützen.

Die genauen Umstände, die zum Abkommen des Fahrzeugs von der Straße führten, sind derzeit noch unklar und werden von der Polizei untersucht. Es ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt, ein gesundheitliches Problem des Fahrers oder möglicherweise auch äußere Einflüsse wie schlechte Sichtverhältnisse eine Rolle gespielt haben könnten. Die Bergung des Fahrzeugs und die abschließenden Untersuchungen sollen weitere Aufschlüsse über den Unfallhergang liefern.

Die Tragödie unterstreicht einmal mehr die Bedeutung von Vorsicht im Straßenverkehr und die Notwendigkeit, bei widrigen Bedingungen besonders aufmerksam zu sein. Die Einsatzkräfte zeigten sich erschüttert von dem Vorfall und betonten die schwierigen Bedingungen bei der Suche und Bergung in der Donau. Die Hinterbliebenen des Verstorbenen wurden über den tragischen Unfall informiert und erhalten Unterstützung





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