Tragischer E-Scooter-Unfall in Oberndorf: Zwölfjährige stirbt

Ein zwölfjähriges Mädchen ist bei einem E-Scooter-Unfall auf der B29 im Bezirk Melk ums Leben gekommen. Ihre Freundin wurde schwer verletzt. Der Unfall wirft Fragen nach der Sicherheit von E-Scootern auf.

Der Schock sitzt tief in der Gemeinde Oberndorf und den umliegenden Gebieten. Ein tragischer Unfall auf der Bundesstraße B29 im Bezirk Melk forderte am Mittwochnachmittag das Leben eines zwölfjährigen Mädchens.

Ihre gleichaltrige Freundin erlitt schwere Verletzungen, konnte jedoch gerettet und mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Linz geflogen werden. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass die beiden Mädchen im Kreuzungsbereich mit einem kleinen Weg zunächst anhielten und dann in die Sankt Leonharder Straße, die B29, einfuhren. Dort kam es zu einer verheerenden Kollision mit einem Firmenbus, der von einem 23-jährigen Mann gesteuert wurde.

Trotz einer sofortigen Vollbremsung und eines Ausweichmanövers des Busfahrers konnte eine Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem E-Scooter nicht mehr verhindert werden. Die zwölfjährige Fahrerin des E-Scooters erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Rettungskräfte versuchten alles, um ihr Leben zu retten, jedoch kam jede Hilfe für sie zu spät. Ihre Freundin, die ebenfalls auf dem E-Scooter mitfuhr, wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Uniklinikum Linz transportiert, wo sie intensivmedizinisch versorgt wird.

Die beiden Mädchen stammten aus dem Nachbarort und waren auf dem Weg, als sich das Unglück ereignete. Der Unfall ereignete sich nur wenige Tage vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung bezüglich der Nutzung von E-Scootern, was die Diskussion um die Sicherheit dieser Verkehrsmittel zusätzlich anheizt. Die Tragödie hat in der politischen Landschaft des Bezirks Melk und der Gemeinde Oberndorf zu intensiven Überlegungen geführt.

Bürgermeister Seiberl äußerte sich betroffen und betonte die Notwendigkeit, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ähnliche Unfälle in Zukunft zu verhindern. Obwohl der Unfall nicht direkt im Ortsgebiet von Oberndorf geschah, plant die Gemeinde, die Situation zu analysieren und präventive Schritte zu unternehmen. Seiberl wies darauf hin, dass E-Scooter bei Jugendlichen zunehmend an Popularität gewinnen, viele jedoch die damit verbundenen Gefahren unterschätzen. Daher sei es wichtig, die Sensibilisierung an Schulen zu verstärken und die Schüler für die Risiken aufzuklären.

Er forderte den Gesetzgeber auf, neue Sicherheitsmaßnahmen zu prüfen und umzusetzen, um den Schutz von E-Scooter-Nutzern zu gewährleisten. Die Gemeinde Oberndorf plant, in Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Institutionen Informationskampagnen zu starten, um das Bewusstsein für die Gefahren von E-Scootern zu schärfen und verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu fördern. Es soll auch geprüft werden, ob die Infrastruktur für E-Scooter verbessert werden kann, beispielsweise durch den Bau von separaten Radwegen oder die Einrichtung von sicheren Abstellmöglichkeiten.

Die Gemeinde möchte einen offenen Dialog mit den Jugendlichen führen, um ihre Perspektiven und Bedenken zu verstehen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Der Unfall unterstreicht die wachsende Bedeutung von E-Scootern und E-Bikes im österreichischen Straßenverkehr und die damit verbundenen Herausforderungen. Die Statistik zeigt, dass im Jahr 2024 bereits 39 Radfahrer, E-Scooter-Fahrer und E-Biker im Straßenverkehr ums Leben gekommen sind.

Diese Zahl verdeutlicht die Notwendigkeit, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und die Risiken, die mit der Nutzung von E-Scootern und E-Bikes verbunden sind, ernst zu nehmen. Die Polizei führt die Ermittlungen fort, um die genauen Unfallursachen zu klären. Dabei werden auch die technischen Aspekte des E-Scooters und des Firmenbusses untersucht. Es wird geprüft, ob die Fahrzeuge verkehrssicher waren und ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders vorsichtig zu sein und die Verkehrsregeln zu beachten. E-Scooter-Fahrer sollten stets einen Helm tragen und sich über die geltenden Regeln informieren. Eltern sind aufgefordert, ihre Kinder über die Gefahren von E-Scootern aufzuklären und sicherzustellen, dass sie die notwendige Schutzausrüstung tragen. Der Unfall in Oberndorf ist ein trauriges Beispiel dafür, wie schnell ein vermeidbarer Unfall passieren kann und welche verheerenden Folgen er haben kann.

Es ist ein Weckruf für alle, die sich für die Sicherheit im Straßenverkehr einsetzen





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