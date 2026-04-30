Tragischer E-Scooter-Unfall fordert junges Leben

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Kleintransporter auf der B29 ist ein zwölfjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Ein weiteres Mädchen wurde schwer verletzt. Der Unfall wirft Fragen nach der Sicherheit von E-Scootern und der Notwendigkeit strengerer Regeln auf.

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße B29 im Gemeindegebiet ereignet, bei dem ein zwölfjähriges Mädchen ums Leben kam. Zwei Freundinnen waren gemeinsam mit einem E-Scooter unterwegs, als es im Kreuzungsbereich der B29 mit der L6140 zur Kollision mit einem Kleintransporter kam.

Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Polizei untersucht, jedoch deutet alles darauf hin, dass die Lenkerin des E-Scooters im Kreuzungsbereich zunächst angehalten hatte und anschließend in die Kreuzung einfuhr, um in Richtung Diesendorf abzubiegen. Trotz einer sofortigen Vollbremsung und eines Ausweichmanövers des 23-jährigen Fahrers des Kleintransporters konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Die Mitfahrerin des E-Scooters erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Lenkerin des E-Scooters wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum Linz geflogen, wo sie medizinisch versorgt wird. Der Fahrer des Kleintransporters blieb glücklicherweise unverletzt. Der Unfallort befindet sich auf einer Freilandstraße vor Oberndorf, außerhalb des eigentlichen Gemeindegebiets. Oberndorfs Bürgermeister Walter Seiberl äußerte sich tief betroffen über das Unglück: 'Natürlich ist das Unglück tragisch!

Die Mädchen kamen aus der Nachbargemeinde.

' Die Gemeinde Oberndorf ist durch den Vorfall ebenfalls stark erschüttert und plant bereits, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit von Jugendlichen im Straßenverkehr zu erhöhen. Bürgermeister Seiberl betonte, dass E-Scooter zwar eine attraktive Form der Mobilität darstellen, Jugendliche jedoch oft die damit verbundenen Gefahren unterschätzen. Daher sollen vor allem an Schulen Sensibilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die Schüler für die Risiken aufzuklären und ihr Bewusstsein für sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu schärfen.

Ziel ist es, dass die Schüler die potenziellen Gefahren erkennen und verantwortungsvoll mit dem E-Scooter umgehen. Der Unfall wirft ein Schlaglicht auf die Notwendigkeit, die Verkehrssicherheit für junge Menschen zu verbessern und präventive Maßnahmen zu ergreifen. Der tödliche Unfall ereignete sich nur wenige Tage vor dem Inkrafttreten strengerer Regeln für E-Scooter, die ab dem 1. Mai 2026 gelten werden.

Diese neuen Regelungen sehen unter anderem eine Helmpflicht für Personen unter 16 Jahren vor, verbieten die Mitnahme weiterer Personen auf dem E-Scooter und senken die Promillegrenze von 0,8 auf 0,5. Darüber hinaus müssen E-Scooter zukünftig mit Klingel oder Hupe sowie mit Blinkern ausgestattet sein. Die neuen Regeln wurden von der Bundesregierung mit der steigenden Zahl an Unfällen mit E-Scootern begründet.

Verkehrsminister Peter Hanke betonte bereits im Zuge der Reform, dass E-Scooter Fahrzeuge und keine Spielzeuge seien und dementsprechend behandelt werden müssen. Für die Familie des getöteten Mädchens kommen die neuen Regelungen jedoch zu spät. In Oberndorf hofft man nun, dass der tragische Unfall zumindest andere Jugendliche für die Gefahren sensibilisiert und dazu beiträgt, dass solche Unglücke in Zukunft vermieden werden können. Die ÖAMTC fordert ebenfalls weitere Sicherheitsmaßnahmen für E-Scooter, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Auch für E-Mopeds sind ab Oktober 2026 weitere Verschärfungen geplant





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E-Scooter Unfall Todesfall Verkehrssicherheit Oberndorf

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