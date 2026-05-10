Traffic chaos in Vienna with Wings for Life Run and Song Contest

Numerous streets in Vienna will be closed on Sunday to accommodate the Wings for Life Run. Additional complications arise due to the ongoing Song Contest.

Bereits im letzten Jahr ist es in Wien zu großräumigen Absperrungen gekommen, die für Einschränkungen im Straßenverkehr gesorgt haben. Am Sonntag heißt es in Wien wieder laufen statt fahren: Wegen des Wings for Life Run werden quer durch die Stadt zahlreiche Straßen gesperrt.

Heuer sorgt eine neue Strecke wegen des anstehenden Song-Contests zusätzlich für Verkehrschaos. Autofahrer müssen sich auf massive Verzögerungen einstellen. Tausende Läufer gehen beim heurigen Wings for Life Run in Wien an den Start. Das wird für die Autofahrer aktuell eine Geduldsprobe.

Rund 13.000 Teilnehmer laufen ab 13 Uhr quer durch die Hauptstadt, weshalb entlang der Strecke zahlreiche Straßen stundenlang gesperrt werden. Wegen der Eröffnungsveranstaltung des Song-Contests am Rathausplatz musste die Route heuer sogar geändert werden. Zusätzlich bleibt der Ring zwischen Oper und Schottentor laut ÖAMTC bereits ab Mittag bis Mitternacht gesperrt. Die Laufstrecke führt diesmal vom Schloss Schönbrunn über den Wienfluss, den Ring, die Donaukanal-Region und die Reichsbrücke bis auf die Donauinsel und weiter Richtung Tulln.

Gesperrt sind unter anderem die Schönbrunner Schloßstraße, die Linke Wienzeile, die Operngasse, Teile des Rings, die Roßauer Lände, die Erdberger Lände, der Praterstern sowie die Reichsbrücke und die Wagramer Straße. Verkehrsexperten empfehlen dringend, auf Öffis umzusteigen und das Gebiet großräumig über die Stadtautobahnen zu umfahren. Die Sperren starten teilweise bereits am Vormittag





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transport Restriction Road Closure Traffic Jam Stadtautobahn Tram

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wegen Song Contest - Staugefahr: Diese Straßen sind gesperrtAm Sonntag sorgt Wings for Life Run sowie das Wiener Fußballderby für Sperren und Staus. Die komplette nächste Woche sind der 15. Bezirk und die ...

Read more »

Wings for Life Run am 13.00 Uhr startet, 380.000 Läufer erwartetDer Wings for Life Run ist der größte Volkslauf der Welt und findet auf 26 Orten in Tirol statt. Mit Hauptsponsoren wie Red-Bull und Mercedes-Benz wurde die Veranstaltung gewohnt megagrandios ausgerichtet. Die Läufer und Rollstuhlfahrer gehen gleichzeitig ins Rennen, wobei die einzelnen Strecken in den verschiedenen Städten bis zu 13.500 Läufer zaubern. Der Startschuss fällt um 13 Uhr in Wien und es nehmen rund 191 Länder teil.

Read more »

Official Opening Ceremony and "Turquoise Carpet" for the Eurovision Song Contest 2026 in ViennaThe Eurovision Song Contest 2026 officially kicks off in Vienna with an Opening Ceremony and a spectacular "Turquoise Carpet" event on Sunday, May 10. The Wiener Rathausplatz will host 30,000 fans, and the city will pay tribute to past winners JJ, Conchita, and Udo Jürgens. Visitors can expect a diverse program featuring music, karaoke, live performances, and DJs.

Read more »

Wings for Life World Run ab 13 Uhr im LIVESTREAMWings for Life World Run 2026! Der Mega-Event beginnt um 13 Uhr, wir streamen live (siehe Video oben). ...

Read more »