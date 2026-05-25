Touristin droht Geldstrafe für Sand, Muscheln und Kieselsteine auf Sardinien

Eine 69-jährige Französin wurde in Porto Torres kontrolliert, als sie auf eine Fähre nach Toulon einschiffen wollte. Sie hatte rund 40 Kilogramm Sand, weiße Steine und Muscheln im Gepäck, die laut Ermittlern stammten vom Strand Le Saline bei Stintino im Norden Sardiniens. Die Mitnahme von Sand, Kieseln und Muscheln von den Stränden ist auf Sardinien seit 2017 gesetzlich verboten. Die Touristin droht nun eine Geldstrafe von bis zu 3.000 Euro.

Eine Touristin wollte mit 40 Kilo Sand , Muscheln und Kieselsteine n Sardinien verlassen. Der 69-Jährigen droht eine Geldstrafe von bis zu 3.000 Euro. Die Mitnahme von Sand , Kieseln und Muscheln von den Stränden ist auf Sardinien seit 2017 gesetzlich verboten.

Der Diebstahl von Sand und Kieselsteinen ist auf der Mittelmeerinsel seit Jahren ein großes Problem. Vor allem Touristen nehmen immer wieder Sand oder Muscheln als Urlaubssouvenir mit – mit Folgen für die Umwelt. Die Behörden betonen regelmäßig, dass dadurch empfindliche Küstengebiete geschädigt werden





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