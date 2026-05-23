Der Bericht der Naturschutzorganisation WWF zeigt eine Zunahme der Tötung von Biber und Fischotter in Niederösterreich und Österreich. Gregor Seberg unterstützt die Initiative des WWF und warnt vor der Normalisierung der Tötung geschützter Tiere.

Im Fokus steht Niederösterreich im Bericht der Naturschutzorganisation WWF. Für Biber wurde hier gerechnet 363 Tiere in den letzten Jahren getötet, gefolgt von Fischotter mit 106 Exemplaren.

Österreichweit wurden insgesamt 565 Fischotter, 587 Biber und 63 Wölfe getötet, was im Bundesland genehmigt war. Darüber hinaus registrierte die WWF 113 Fälle von Wildtierkriminalität, einschließlich des Angriffs auf Greifvögel, Eulen, Biber, Fischotter, Wölfe und einen Luchs. Die Organisation macht vor allem bei Biber einen fatalen Signal.

Obwohl die Tiere oft als Problem betrachtet werden, da sie Bäume fällen, Dämme bauen und Flächen vernässen, helfen sie angeblich unter dem Motto"Wild sein ist kein Verbrechen" bei der Aufklärung von Wildnis und durch Aufklärung. Der Schauspieler Gregor Seberg unterstützt die Kampagne und erklärt, dass die Tötung geschützter Tiere zur Normalität wird, und dass Wildtiere wie Wolf, Biber, Luchs und Seeadler ein Recht auf ihren Lebensraum haben. Er warnt davor, zu viel auszublenden.

Auch von ich hier cautioned, dass die Tötung geschützter Fische als To-do werden kann, als bald die Normalität





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