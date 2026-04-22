Tottenham setzt auf mentale Stärke in der Krise

Nach einer enttäuschenden Saison und dem Absturz in die Nähe der Abstiegszone engagiert Tottenham Hotspur einen Performance-Psychologen, um die mentale Verfassung der Spieler zu verbessern und eine neue Teamkultur zu entwickeln.

Tottenham Hotspur befindet sich in einer tiefgreifenden sportlichen Krise und reagiert darauf mit einem bemerkenswerten Schritt: der Anstellung eines Performance-Psychologe n für die erste Mannschaft. Nach einer Serie von 15 Ligaspielen ohne Sieg und dem Absturz auf den vorletzten 18.

Tabellenplatz ist der Verein entschlossen, die mentale Verfassung seiner Spieler zu verbessern. Trainer Roberto De Zerbi hat die Situation bereits klar analysiert und betont, dass die größte Herausforderung in der Veränderung der Mentalität liegt. Der italienische Coach, der erst seit Ende März im Amt ist, konnte aus seinen bisherigen zwei Spielen lediglich einen Punkt holen und erkennt einen dringenden Bedarf an psychologischer Unterstützung für seine Spieler. Die Verzweiflung des Vereins wird durch eine aktuelle Stellenausschreibung auf der Plattform LinkedIn deutlich.

Dort wird ein 'herausragender Performance-Psychologe' gesucht, der nicht nur die Profis individuell betreut, sondern auch eng mit dem Trainerteam und dem Betreuerstab zusammenarbeitet. Das erklärte Ziel von Tottenham ist die Entwicklung einer 'leistungsorientierten, psychologisch geprägten Teamkultur'. Der ideale Kandidat soll dabei 'glaubwürdig, diskret und hochwirksam' im anspruchsvollen Umfeld der Premier League agieren und das Vertrauen der Spieler gewinnen. Die Krise bei Tottenham ist nicht nur in den Statistiken sichtbar, sondern auch innerhalb der Mannschaft spürbar.

Verteidiger Micky van de Ven äußerte sich offen und gab zu, dass es 'mental schwer zu akzeptieren' sei, in dieser Situation zu stecken. Seit Dezember des vergangenen Jahres wartet Tottenham bereits auf einen Sieg, und im Jahr 2024 konnte noch kein einziger Heimsieg errungen werden. Es bleiben nur noch fünf Spiele, um den drohenden Abstieg in die Championship abzuwenden – der Druck auf die Spieler und das Trainerteam ist enorm.

Die angespannte Lage rund um den Verein wird zusätzlich durch einen jüngsten Vorfall im Zusammenhang mit dem österreichischen Nationalspieler Kevin Danso verdeutlicht. Nach einem Fehler, der zu einem 2:2-Unentschieden gegen Brighton führte, wurde der Verteidiger in den sozialen Medien rassistisch beleidigt. Tottenham Hotspur reagierte umgehend und mit Nachdruck auf diese widerlichen Angriffe. Der Verein verurteilte den 'abscheulichen, entmenschlichenden Rassismus' als eine Straftat und kündigte an, gemeinsam mit den zuständigen Behörden die Täter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen.

Solches Verhalten werde in keiner Weise toleriert. Danso genießt dabei die volle Unterstützung des Vereins, der sich klar gegen jede Form von Diskriminierung positioniert. Dieser Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit, nicht nur die sportliche Leistung, sondern auch das soziale Umfeld und die mentale Gesundheit der Spieler zu schützen. Die Vereinsführung ist sich bewusst, dass die Krise nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch außerhalb davon Auswirkungen hat und dass eine umfassende Betreuung der Spieler unerlässlich ist.

Die Anstellung eines Performance-Psychologen ist daher ein wichtiger Schritt, um den Spielern zu helfen, mit dem Druck umzugehen, ihr Selbstvertrauen zurückzugewinnen und als Team wieder erfolgreich zu sein. Es ist ein Zeichen dafür, dass Tottenham die mentale Komponente des Fußballs ernst nimmt und bereit ist, in die Unterstützung seiner Spieler zu investieren. Die Herausforderung besteht nun darin, den richtigen Experten zu finden, der in der Lage ist, eine positive Veränderung im Verein zu bewirken.

Die Suche nach einem geeigneten Performance-Psychologen ist ein klares Signal, dass Tottenham Hotspur die Ursachen der sportlichen Talfahrt nicht nur in taktischen oder spielerischen Defiziten sieht, sondern auch in der mentalen Verfassung der Mannschaft. Die Spieler scheinen unter dem enormen Druck zu leiden und haben Schwierigkeiten, mit Rückschlägen umzugehen. Die Anstellung eines Experten soll dazu beitragen, die Spieler mental zu stärken, ihr Selbstvertrauen zu erhöhen und eine positive Teamdynamik zu fördern.

Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der individuellen Betreuung der Spieler, sondern auch auf der Zusammenarbeit mit dem Trainerteam und dem Betreuerstab, um eine einheitliche und leistungsorientierte Kultur zu schaffen. Die Anforderungen an den zukünftigen Performance-Psychologen sind hoch. Er muss nicht nur über fundierte Fachkenntnisse verfügen, sondern auch über soziale Kompetenzen und die Fähigkeit, das Vertrauen der Spieler zu gewinnen. Diskretion und Glaubwürdigkeit sind ebenfalls wichtige Eigenschaften, um in dem sensiblen Umfeld der Premier League erfolgreich zu sein.

Die Situation bei Tottenham Hotspur ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Mit der richtigen Unterstützung und einer positiven Mentalität kann die Mannschaft noch die Wende schaffen und den Abstieg abwenden. Die Anstellung eines Performance-Psychologen ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber es wird auch von den Spielern selbst abhängen, ob sie bereit sind, an sich zu arbeiten und die notwendigen Veränderungen vorzunehmen.

Die kommenden Spiele werden entscheidend sein, um zu sehen, ob die Maßnahmen Wirkung zeigen und Tottenham Hotspur die Krise überwinden kann





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