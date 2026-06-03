Toten Hosen kündigen letztes Konzert in Graz an: Letzte Chance live zu erleben

Die Toten Hosen geben nach ihrem ausverkauften Wien-Konzert im Herbst eine weitere Show in Österreich für 2027 bekannt: ein Open Air in Graz am 23. Juni. Kurz zuvor veröffentlichten sie ihr definitiv letztes Studioalbum "Trink aus, wir müssen gehen!", das vor Energie strotzt. Fans sollten sich beeilen, denn die Tickets sind heißbegehrt. Eine SWR-Doku bietet bis dahin gute Unterhaltung und Einblicke.

Es heißt Abschied nehmen: Nach dem ausverkauften Wien-Konzert diesen Herbst kommen die Toten Hosen 2027 noch einmal nach Österreich - nach Graz.

"Bis zum bitteren Ende" (so der Titel des ersten Live-Albums der Punk-Ikonen) wollen sie offenbar nicht weitermachen. Vor wenigen Tagen haben die Hosen ihr definitiv letztes Studio-Album "Trink aus, wir müssen gehen!

" (JKP) veröffentlicht. Wehmut? Keine Spur davon - zumindest nicht auf der Platte. Die strotzt vielmehr vor lautstarker Energie.

Ein Kracher jagt den nächsten, die Songtexte hallen lange nach. Man merkt: Campino und Co. wollten es noch einmal wissen. Wer die neuen Lieder und Hits wie "Hier kommt Alex", "Bonnie & Clyde" und "Tage wie diese" live erleben möchte, schaute zuletzt durch die Finger: Für den Auftritt in Wien (12. September) gibt es schon lange keine Karten mehr.

Jetzt steht fest: Die Band hat noch nicht genug und zusätzliche Auftritte angekündigt - einer davon das Open Air am 23. Juni bei der Messe Graz. Bedeutet: unbedingt schnell sein! Die Tickets sind einmal mehr heißbegehrt.

Die Wartezeit bis zum großen Abend kann man super überbrücken - indem man sich durch die umfangreiche Diskografie hört. Zum Drüberstreuen gibt es außerdem die äußerst sehenswerte SWR-Doku "...bis zum bitteren Ende", die tiefe Einblicke in die Karriere und die Arbeitsweise der legendären Punkrock-Band bietet. Diese Dokumentation zeigt nicht nur die Entstehung des finalen Albums, sondern auch die persönlichen Momente hinter den Kulissen und die emotionale Kapitulation vor dem bevorstehenden Abschied.

Die Fans können sich auf ein wahres Feuerwerk an Erinnerungen und musikalischen Höhepunkten freuen, wenn die Toten Hosen 2027 in Graz auf der Bühne stehen. Es wird ein historisches Event, das die Ära einer der einflussreichsten deutschen Bands gebührend abschließt. Die Nachfrage nach Tickets ist enorm, denn viele wollen das letzte Mal die ikonischen Songs live erleben, bevor die Band endgültig von der Bildfläche verschwindet.

Das Konzert in Graz verspricht ein emotionales und energiegeladenes Spektakel zu werden, das sowohl alte Hasen als auch neue Fans ansprechen wird. Die Band selbst betont, dass sie alles gegeben hat und nun bereit ist, das Kapitel zu schließen - jedoch nicht ohne vorher noch einmal richtig Gas zu geben. Die MusikSzene blickt gespannt auf dieses Finale, denn die Toten Hosen haben mit ihrem letzten Studio-Album noch einmal bewiesen, dass sie nichts von ihrer rebellischen Kraft und Kreativität eingebüßt haben.

Für alle, die das Konzert nicht live miterleben können, bleibt die Dokumentation und das umfangreiche musikalische Werk als bleibende Erinnerung an eine Band, die Generationen geprägt hat. Die Tickets für das Graz-Open-Air sollten also sofort gesichert werden, bevor sie ebenfalls ausverkauft sind, und die Wartezeit kann mit dem Hören der Klassiker und des neuen Albums sowie dem Anschauen der Dokumentation überbrückt werden.

Dies ist mehr als nur ein Konzert - es ist ein kulturelles Ereignis und der Abschluss einer Ära, das in die Geschichte eingehen wird





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