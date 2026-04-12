Total Champagne: Der zweite Winzer-Champagner-Tag im ViennaBallhaus

Das ViennaBallhaus lädt zum zweiten Winzer-Champagner-Tag ein. Unter dem Motto 'Total Champagne' werden Champagner-Winzer aus Frankreich ihre neuesten Kreationen präsentieren und zur Verkostung anbieten. Neben Champagner-Kostproben gibt es kulinarische Highlights und Vorführungen zum Thema Champagner-Öffnen.

Am 9. Mai öffnet das ViennaBallhaus im 9. Bezirk erneut seine Pforten für einen Tag ganz im Zeichen des edlen Tropfens: dem zweiten Winzer - Champagner -Tag. Unter dem verlockenden Motto „ Total Champagne “ versammeln sich von 11 bis 21 Uhr Champagner - Winzer aus Frankreich, um ihre neuesten Kreationen zur Verkostung anzubieten.

Das Konzept der Veranstaltung ist dabei klar definiert: Es sind ausschließlich Winzer von kleinen, familienbetriebenen Manufakturen, die ihre erlesenen Champagner persönlich ausschenken. Besucher haben die einzigartige Gelegenheit, aus einer Auswahl von rund 40 verschiedenen Sorten zu wählen und sich von der Qualität der handwerklichen Herstellung zu überzeugen. Die Anwesenheit renommierter Winzer wie André Chemin, Boonen, Dauby, Jean Hû, Renée Caillot, Lebeau-Batiste, Yveline Prat und Francis Orban verspricht ein vielfältiges und anregendes Verkostungserlebnis.\Für das leibliche Wohl der Gäste ist ebenfalls bestens gesorgt. Die Austern- und Delikatessenbar Rinkhy aus der Zieglergasse wird mit erlesenen Spezialitäten aufwarten, während Haubenkoch Jakob Neunteufel mit seinen kulinarischen Köstlichkeiten, darunter Hummer-Brioche und Bratwürste, für Gaumenfreuden sorgt. Neben der klassischen Verkostung bietet die Veranstaltung auch die Möglichkeit, mehr über die Kunst des Champagner-Öffnens zu erfahren. Dabei wird nicht nur die traditionelle Methode präsentiert, sondern auch das spektakuläre Sabrieren, bei dem die Champagnerflasche mit einem speziellen Champagner-Säbel „geköpft“ wird. Besucher können hautnah erleben, wie diese faszinierende Technik funktioniert und sich von Experten erklären lassen, wie man Champagner elegant öffnet, ohne wertvollen Tropfen zu verschütten. Dieses Unterhaltungsprogramm, kombiniert mit den edlen Tropfen, verspricht einen unvergesslichen Tag.\Die Initiatoren und Gastgeber des Events sind Thierry Voyeux, der in seiner Champagner-Maison „ChampagnE et bien plus encore“ in der Wiener Innenstadt mit Winzer-Champagner kleiner Hersteller handelt, und Hannah Neunteufel von Hannahs Event- & Caterplan, die das ViennaBallhaus betreibt. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Welt des Winzer-Champagners einem breiten Publikum zugänglich zu machen und die Wertschätzung für handwerkliche Qualität zu fördern. Der Eintrittspreis von 15 Euro beinhaltet die Möglichkeit, fünf verschiedene Champagner-Kostproben zu genießen, wodurch die Besucher die Gelegenheit erhalten, die Vielfalt der angebotenen Champagner zu erkunden und ihre persönlichen Favoriten zu entdecken. Dieser Tag ist somit nicht nur ein Fest für Champagner-Liebhaber, sondern auch eine perfekte Gelegenheit, die Welt des exklusiven Genusses kennenzulernen und zu erleben





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