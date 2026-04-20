Torlose Punkteteilung: Dämpfer für Glasner und Crystal Palace

Oliver Glasner und Crystal Palace verpassen beim 0:0 gegen West Ham United die Chance, den Anschluss an die Europacup-Plätze in der Premier League zu festigen.

Ein herber Dämpfer für die Ambitionen von Oliver Glasner : Im Rennen um die begehrten Europacup -Plätze der englischen Premier League musste Crystal Palace einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen. Die Eagles kamen im heimischen Selhurst Park gegen das abstiegsgefährdete West Ham United nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus.

Für den österreichischen Cheftrainer, der mit seinem Team zuletzt eine beachtliche Erfolgsserie hingelegt hatte, markiert dieses Ergebnis eine verpasste Gelegenheit, den Druck auf die vor ihnen platzierten Konkurrenten wie den FC Chelsea weiter zu erhöhen. Die Partie, die von taktischer Disziplin auf beiden Seiten geprägt war, offenbarte die Schwierigkeiten der Glasner-Elf, gegen tiefstehende Gäste die notwendigen kreativen Lösungen im letzten Drittel zu finden, um den erhofften Heimsieg einzufahren. Die Ausgangslage vor dem Duell war für die Londoner eigentlich vielversprechend. Nur vier Tage zuvor feierte der Verein den Einzug ins Halbfinale der Conference League, was die Stimmung im Umfeld der Eagles deutlich gehoben hatte. Doch die hohe Belastung der vergangenen Wochen schien dem Team in den entscheidenden Momenten die Spritzigkeit geraubt zu haben. Obwohl Palace phasenweise mehr Ballbesitz verzeichnete und das Spielgeschehen kontrollierte, fehlte es an der finalen Konsequenz im Abschluss. Mit einem Sieg hätte das Team nach Verlustpunkten bereits wieder in unmittelbare Schlagdistanz zu den internationalen Rängen rücken können, doch der Rückstand von aktuell fünf Punkten bei einem Spiel weniger bleibt nun bestehen. Damit bleibt das Restprogramm der Saison ein zähes Unterfangen, bei dem sich der Club keine weiteren Ausrutscher gegen vermeintliche Außenseiter leisten darf. Auf der Gegenseite erwies sich das torlose Remis für die Hammers aus Westlondon als ein wertvoller Punktgewinn im zermürbenden Abstiegskampf. Fünf Spieltage vor dem Ende der Saison ist jeder Zähler von entscheidender Bedeutung für den Klassenerhalt. Die Gäste agierten defensiv extrem kompakt und ließen den Angreifern von Crystal Palace kaum Raum zur Entfaltung. Für den abstiegsbedrohten Verein, der derzeit nur zwei Zähler Vorsprung auf die gefährliche Zone hat, ist dieses Unentschieden ein psychologisch wichtiger Erfolg. Während für Oliver Glasner und seine Mannschaft die Aufarbeitung dieser Partie beginnt, bei der die offensive Durchschlagskraft vermisst wurde, müssen die Spieler den Fokus schnell auf die kommenden Aufgaben richten, um die Saison dennoch in der oberen Tabellenhälfte zu beenden und vielleicht noch einmal für eine Überraschung im Kampf um Europa zu sorgen





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