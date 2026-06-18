Tor des Monats Juni: Fünf spektakuläre Treffer aus Tirols Ligen nominiert

Zum Saisonende stehen fünf wunderschöne Tore aus verschiedenen Tiroler Ligen zur Wahl für das Tor des Monats Juni. Von einem Fallrückzieher bis zu einem Weitschuss - die Highlights.

Die Saison in Tirol s Fußball -Ligen neigt sich dem Ende zu und während die Mannschaften ihre Abschlussbilanz ziehen, steht bereits eine beliebte Tradition ins Haus: Die Wahl zum Tor des Monats Juni.

Gleich fünf außergewöhnliche Treffer standen diesmal zur Auswahl, die das每个 Spielgeschehen auf den heimischen Plätzen auf besondere Weise prägten. Von spektakulären Fallrückziehern über präzise Distanzschüsse bis hin zum cleveren Abschluss mit dem schwächeren Fuß - die Nominierten zeigten gesamte Klasse. Daniel Fischnaller von der FG Schönwies/Mils eröffnete die Liste mit einem herrlichen Fallrückzieher, der im Landesliga-Spiel gegen die Union zum 1:0 führte und sein Team auf die Siegerstraße brachte.

Patrik Delic vom FC Vomp glänzte mit einem sehenswerten Treffer von der Mittellinie im Bezirksliga-Ost-Match gegen SK Ebbs, das am Ende 2:2 endete. Bei den Damen sorgte Sarah Goffin für den SVI-Damen in der Frauen Hypo Tirol Liga für emotionale Punkte: Mit einem förmlichen Kracher ins Kreuzeck glich sie im Derby gegen die Zweier des FC Wacker zum 2:2 aus und sicherte ihrer Mannschaft einen wichtigen Punkt.

Fabian Rieder von der SVG Uderns war mit 21 Saisontoren ein maßgeblicher Faktor für den Meistertitel in der Bezirksliga Ost. Sein Traumtor beim 6:1-Heimsieg gegen Ellmau in der letzten Runde war ein进一步es Highlight, bei dem er seinenlinken Fuß - normalerweise sein schwächerer - einsetzte. Philipp Thurnbichler vom FC Patscherkofel erwies sich in der Gebietsliga West als absoluter Vollstrecker: Beim 8:2-Auswärtssieg in Fließ traf er fünfmal, wobei ein herrlicher Weitschusstreffer besonders hervorstach.

Die Leserinnen und Zuschauer konnten in der Folge ihren Favoriten wählen. Die Berichterstattung über die heimischen Ligen无论是 in Form von Nachrichten, exklusiven Bildergalerien oder Videos bleibt stets ein zentrales Anliegen, um die Fans auf dem Laufenden zu halten und die schönsten Momente der Saison zu teilen





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