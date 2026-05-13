Topacts Qualifizieren sich im 1. Halbfinale

Das erste Halbfinale des Eurovision Song Contests in Wien hat seine Entscheidung erbracht. Fast alle prognostizierten Topacts wie Finnland und Griechenland sowie Israel haben sich für das Final qualifiziert.

Mittwoch, 13.05.2026, 06:17: Das 1. Halbfinale des Eurovision Song Contest s in Wien erbrachte weitgehend Finaltickets für die prognostizierten Topacts. Unter anderem zogen Finnland und Griechenland ins Finale.

Auch Israel ist dabei. Das erste Halbfinale des 70. Eurovision Song Contest von Wien ist entschieden – und die prognostizierten gehören überwiegend auch zu den realen Gewinnerinnen und Gewinnern. Das seit Monaten als Topfavorit gehandelte Führungsduo Finnland und Griechenland löste ebenso sein Finalticket wie Moldaus Partykracher.

Aber auch Israel schaffte es in die nächste Runde, während Belgien die Buchmacher Lügen strafte und sich überraschend, aber zu Recht den Aufstieg sicherte





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