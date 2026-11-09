Top 10 Gasthaeuser in Niederosterreich: Die Gewinner des Kurier Freizeit 2027 Guides

Entdecken Sie die besten Gasthaeuser in Niederosterreich laut dem Kurier Freizeit 2027 Guide. Von historischen Statten bis zu innovativen Kuechen: Die Top 10 im Detail.

Das Magazin Kurier Freizeit hat den Großen Gasthaus guide 2027 veroffentlicht und dabei die absoluten Highlights der niederosterreichischen Gastronomie ausgezeichnet. Die Auswertung honoriert etablierte Institutionen sowie aufstrebende Betriebe, die durch exzellente Speisen, erstklassigen Service und ein einmaliges Ambiente herausragen. Von historischen Wirtshausern bis zu modernen Landgasthaeusern zeigt die Liste die Vielfalt der Region auf.

Traditionelles Ambiente mit innovativer Kueche

Im Innenhof neben der Kirche herrscht eine atmosphaeerische Stimmung, die an filmische Szenarien erinnert. Matthias Salomon und seine Frau Elke Fuehren das Haus seit 2012 erfolgreich. Auf der Speisekarte stehen typische Gerichte wie Alpsaibling mit Buchweizen und Rueben oder eine perfekt zubereitete Entenbrust mit Pastinaken. Die exzellenten Menus werden von hochgelobten Weinen aus dem eigenen biodynamischen Weinberg begleitet.

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Ein neuer Kuechenchef ist am Herd zu finden, der keine geringere Person ist, als der langjaehrige rechte Hand des Sterne-Kochs Juan Amador. Fleckinger, der schon als potenzieller Nachfolger von Amador gehandelt wurde, entschied sich bewusst fuer den Suttnerhof. Dort sorgt er jetzt fuer grossartige Klassiker, die mit viel Fachwissen und Leidenschaft praepariert werden.

Der legendaere Loibnerhof und das Mass der Dinge

Der längst legendäre "Loibnerhof" besticht unter anderem durch einen herrlichen Garten, der im Sommer Platz für knapp 200 Besucher bietet. Solch ein großer Andrang weckt oft Zweifel, aber die Familie Knoll zeigt seit Jahren, dass eine hohe Gästezahl keineswegs auf Kosten des Niveaus gehen muss. Selbst bei absolutem Hochbetrieb zaubert die Küchenbrigade kontinuierlich exzellente Speisen auf hohem Niveau, darunter ein traumhaftes Butterschnitzel oder grandiose Kreationen.

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Dieses Lokal nahe dem Tullner Bahnhof hat sich bereits vor Jahrzehnten zu einem echten Aushängeschild der niederösterreichischen Wirtshauskultur gemausert. Mittlerweile führt der Nachwuchs den Betrieb, doch das Erfolgsrezept bleibt unangetastet. Die historische Gaststube samt der urigen Theke strahlt wie eh und je, die fantastisch schmeckenden Weine gelingen meisterhaft, und im Keller lagern weiterhin exklusive Raritäten sowie echte Entdeckungen. Entsprechend groß ist die ungebrochene Loyalität des treuen Gastbestands.

Idyllische Oasen und kulinarische Highlights

Der Stockerwirt ist ein Parade-Landgasthaus, wie es nur wenige gibt. Es ist eine seit Jahrzehnten verlässliche Adresse ganz in der Nähe von Wien in Sulz im Wienerwald. Vor gar nicht so langer Zeit haben die Inhaber das Haus und den Garten renovieren und umbauen lassen. Entstanden ist dadurch eine wahre Idylle mit Teich, Steg und Tischen unter Bäumen. Dazu eine grandiose Landgasthaus-Küche ohne Verrenkungen und mit vielen klassischen Gerichten, die im Laufe der Jahre kontinuierlich gesteigert werden konnte. Ein Highlight ist auch die sensationelle Qualität der Speisen.

Im Eckor, war die Küche exzellent. Dieses hohe Niveau hält Wirt Erwin Schwarz bis heute persönlich am Herd. Er begeistert seine Gäste mit grandiosen Grammelknödeln, fein auf Hummerkraut, gebratener Ente mit Erdäpfelknödel oder mit gerösteter Kalbsniere mit Erdäpfelpüree. Ein echtes kulinarisches Highlight sind zudem die Erdäpfelknödel. Die legendäre Weinkarte setzt dem Ganzen noch die Krone auf: Mit rund 1.200 erlesenen Positionen bietet der Keller eine wahrlich überirdische Auswahl für jeden Gaumen.

Von der Schankstube zum Genuss-Imperium

Mörwald begann seine Karriere in Feuersbrunn im Gasthaus "Zur Traube", einst die Keimzelle des heute stattlichen Genuss-Imperiums, das inzwischen um einen neuen Hotelkomplex erweitert wurde. Die ursprüngliche Schankstube des Mörwald-Wirtshauses nennt er seine Heimat, dort besinnt sich der Grandseigneur der Gastronomie ganz auf seine kulinarische Herkunft. Mörwald hebt bodenständige Klassiker wie Tafelspitz, Beuschl oder knusprige Wagramer Wiesengans auf ein meisterhaftes Niveau. Wer hier speist, erlebt den Starkoch dort, wo seine kulinarische Reise begann.

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Der hohe Gastraum - eine visionäre Komposition aus Glas, Holz und Metall - sorgt schon beim Betreten für Staunen. Patron Mike Nährer, unter anderem geschult bei der französischen Kochlegende Marc Veyrat und im niederösterreichischen Landhaus Bacher, fusioniert Tradition mit Moderne. Seine Küche interpretiert Wirtshausklassiker völlig neu und überrascht mit innovativen Eigenkreationen. Konsequent nachhaltig verarbeitet er stets ganze Tiere und verfeinert seine Gerichte mit frischen Kräutern aus dem eigenen Garten.

Spitzengastronomie in der Buckligen Welt

Spitzengastronomie trifft auf Wirtshaustradition: Das "Triad" hat sich längst als kulinarisches Zentrum der Buckligen Welt etabliert. Als Uwe und Veronika Machreich 2006 den abgelegenen Betrieb bezogen, war dieser steile Erfolg kaum absehbar. Heute spielt der Betrieb in der obersten Liga - dank einer kreativen und sehr eigenständige Spitzenküche, die auf regionale Produkte und Kräuter aus dem eigenen Garten setzt. Diese Philosophie trägt Früchte.

Josef Floh hat sein Landgasthaus im Laufe der Jahre zu einem ganz besonderen Betrieb gemacht. In vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Der engagierte Wirt und Koch ließ 2012 das Wirtshaus seiner Eltern umbauen, es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Die Küche arbeitet mit viel Witz, Kreativität und innovativen Ideen. So werden etwa nur Zutaten und landwirtschaftliche Produkte aus einem 66-Kilometer-Radius verwendet. Und dann ist da noch die üppige Weinkarte mit mehr als 2.000 Positionen, die sogar schon einmal vom renommierten US-Magazin geehrt wurde. Herbert Hacker ist österreichischer Journalist, Gourmetkritiker und Buchautor, der für die Qualität dieser Betriebe plädiert.