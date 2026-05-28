Too Good To Go startet Lieferservice für gerettete Lebensmittel in Deutschland und Österreich

Die App Too Good To Go erweitert ihr Angebot um einen Lieferservice, bei dem haltbare Lebensmittelpakete bequem nach Hause geschickt werden. Bis zu 70 Prozent Ersparnis sind möglich, und über 250.000 Pakete wurden in Österreich bereits gerettet.

Die App Too Good To Go bietet nun auch einen Lieferservice an, bei dem nicht nur überschüssige Lebensmittel bei Geschäften und Restaurants abgeholt, sondern auch haltbare Waren bequem nach Hause geschickt werden können.

Dieses Angebot soll vor allem Menschen unterstützen, die beim Einkaufen Geld sparen und gleichzeitig Lebensmittelverschwendung vermeiden möchten. Die gelieferten Pakete enthalten Produkte, die einwandfrei sind, aber aus verschiedenen Gründen nicht mehr regulär verkauft werden können. Dazu gehören saisonale Ware, Artikel mit verändertem Verpackungsdesign oder Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeit bald erreicht ist. Laut Too Good To Go können Kundinnen und Kunden dadurch bis zu 70 Prozent im Vergleich zum ursprünglichen Verkaufspreis sparen.

Das Lieferangebot existiert bereits seit fast zwei Jahren und hat in Österreich bereits zu mehr als 250.000 geretteten Paketen geführt. Die Lieferung ergänzt die bekannten Überraschungssackerln, die Nutzer normalerweise selbst bei Supermärkten, Bäckereien oder Restaurants abholen. In Zeiten steigender Preise versuchen viele Haushalte, ihre Ausgaben besser zu kontrollieren, und genau hier setzt das Unternehmen an. Vorräte wie Nudeln, Reis, Konserven oder Snacks sollen günstiger verfügbar werden.

Gleichzeitig soll verhindert werden, dass Lebensmittel entsorgt werden, obwohl sie noch konsumierbar sind. Auch für Büros oder größere Gruppen könnten die Pakete interessant sein, etwa Snacks oder Süßigkeiten zum Teilen mit Kolleginnen und Kollegen. Ebenso eignen sie sich für Feiern oder spontane Gäste, wenn kurzfristig noch Lebensmittel benötigt werden. Vor Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten können Kundinnen und Kunden zudem günstiger saisonale Produkte einkaufen.

Das Sortiment zeigt, wie unterschiedlich die Pakete ausfallen können: Angeboten werden unter anderem Snacks, Getränke, Vorratspakete und Tiernahrung. Welche Produkte gerade verfügbar sind, hängt von aktuellen Überschüssen ab, daher müssen Nutzer regelmäßig in der App nachsehen. Um die Bestellungen schnell zustellen zu können, arbeitet Too Good To Go seit November 2025 mit einem neuen Lager nahe Mannheim zusammen. Die Logistik wird über PostNL und Spring GDS abgewickelt, von wo aus Lieferungen nach Deutschland und Österreich organisiert werden.

Georg Strasser-Müller, Geschäftsführer von Too Good To Go Österreich, betrachtet die Lieferoption mittlerweile als festen Bestandteil des Angebots.

"Unsere Pakete sind als ergänzende Lösung zu unseren Überraschungssackerln nicht mehr aus der App wegzudenken. Sie stocken den Vorratsschrank mit nur einem Klick auf", sagt er.

"Ob Snacks, Getränke oder auch Tiernahrung - die Auswahl ist vielfältig und die positive Wirkung auf unsere Umwelt messbar. " Das Unternehmen verweist auf seine bisherigen Zahlen in Österreich: Mehr als 2,5 Millionen registrierte Nutzer sowie 6.500 Partnerbetriebe haben gemeinsam über 18 Millionen Überraschungssackerl gerettet. Weltweit zählt Too Good To Go mehr als 120 Millionen registrierte Nutzer und 180.000 Partnerbetriebe in 21 Ländern. Seit dem Start im Jahr 2016 wurden weltweit mehr als 500 Millionen Mahlzeiten vor der Verschwendung bewahrt. Die Bestellung erfolgt direkt über die App





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