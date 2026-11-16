Too Good To Go erweitert Sortiment ab 2027 um Kosmetik und Drogerieartikel

Too Good To Go baut sein Geschäft in Österreich aus und führt ab März 2027 Kosmetik sowie Drogerieprodukte ein. Die neue Geschäftsführerin Katharina Hauke erklärt die Strategie hinter der Diversifizierung.

Too Good To Go startet einen signifikanten strategischen Wandel im DACH-Raum. Die neue Geschäftsführerin Katharina Hauke kündigt an, das Angebot in Österreich ab März 2027 deutlich zu erweitern. Neben der bisher dominanten Kategorie von Lebensmitteln sollen künftig auch Kosmetik- und Haushaltsartikel einen festen Platz im Sortiment einnehmen.

Neue Führungsebene expandiert in Österreich

Katharina Hauke übernimmt ab sofort die Leitung des Österreich-Geschäfts und ist für den gesamten DACH-Raum zuständig. Sie folgt auf Georg Strasser-Müller, der das österreichische Geschäft seit 2019 aufgebaut hatte und nun das Unternehmen verlässt. Hauke bringt Erfahrung aus der Skalierung beim Wettbewerber Lieferando mit und verantwortete zuvor das deutsche Geschäft.

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Das Unternehmen verzeichnet in Österreich einen stabilen Marktbestand. Rund 2,5 Millionen registrierte Nutzer und ungefähr 6500 Partnerbetriebe sind derzeit aktiv. Diese Partner umfassen sowohl kleinere Gastrobetriebe als auch große Supermarktketten wie Spar und Hofer. Gespräche über eine Rückkehr von Billa wurden geführt, konkrete Zusagen liegen jedoch noch nicht vor.

Strategischer Pivot hin zur Drogeriebranche

Der Eintritt in die Drogeriesparte erfolgt schrittweise. Seit einigen Wochen läuft bereits ein Pilotprojekt mit Partnern wie der Drogeriekette Bipa. Das Ziel ist es, das Verbraucherverhalten für nicht-lebensmittelbezogene Überschüsse zu testen. Eine flächendeckende Einführung der Kosmetik-Schiene ist für März 2027 geplant.

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Diese Expansion dient der Risikostreuung. Der Markt für gerettete Lebensmittel in Österreich gilt bereits als weitgehend erschlossen. Durch die Aufnahme neuer Warengruppen sollen zusätzliche Kundensegmenten erschlossen und das Wachstumspotenzial des Platforms über die Lebensmittelrettung hinaus gestärkt werden.

Österreichische Abfallstatistiken und Verbraucherverhalten

Der Erfolg der App steht in einem komplexen Verhältnis zur nationalen Abfallstatistik. Im Jahr 2024 fielen in Österreich rund 1,18 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an. Davon gelten knapp 569.000 Tonnen als vermeidbar. Gegenüber dem Vorjahr 2020 sank die Gesamtmenge lediglich um drei Prozent. Mehr als die Hälfte der Abfälle entsteht in Privathaushalten, während der Handel nur sechs Prozent und die Gastronomie knapp ein Fünftus verursacht.

Die App verwertet Überschüsse erst am Ende der Verkaufskette. Eine direkte Übertragbarkeit von Studien aus den USA auf die österreichischen Verhältnisse ist jedoch nicht gegeben. Forschende der McGill-Universität untersuchten mehr als 5000 US-Filialen der Kette Circle K. Nach der Einführung der App sank der Abfall um rund elf Prozent, während Umsatz und Transaktionen um fünf Prozent stiegen.

Wirtschaftliche Modelle und regulatorischer Rahmen

Das Geschäftsmodell wird von der Führungsebene als Win-Win-Win-Situation beschrieben. Betriebe erhalten Geld für unverkäufliche Ware, Kunden sparen bis zu 60 Prozent und Too Good To Go erhält eine Provision. Weltweit erwirtschaftete die Plattform 2024 rund 193 Millionen Euro. Der operative Gewinn belief sich auf 1,8 Millionen Euro.

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Paradoxerweise könnte der kommerzielle Erfolg von Überschüssen den Anreiz zur Vermeidung an der Quelle verringern. Ein günstiges Sackerl landet nicht automatisch in einem anderen Magen, sondern im Müll, wenn der Kunde es nicht nutzt. Strukturelle Veränderungen sind notwendig, um die Ursachen der Überproduktion zu bekämpfen. Die EU verlangt bis 2030 eine Reduktion der Lebensmittelabfälle in Handel und Haushalten um 30 Prozent pro Kopf im Vergleich zum Zeitraum 2021 bis 2023.