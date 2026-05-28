Tonni Adamsen wechselt zu Rapid Wien: Routinier Stürmer unterschreibt bis 2028

Der dänische Angreifer Tonni Adamsen schließt sich Rapid Wien an. Der 31-jährige, der zuletzt für Silkeborg IF aktiv war, bringt eine beeindruckende Treffsicherheit mit. Sein Weg vom Fensterputzer zum Profi ähnelt dem von Jamie Vardy.

Der dänische Stürmer Tonni Adamsen wechselt ablösefrei von Silkeborg IF zu Rapid Wien und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Der 31-jährige, der bereits in 159 Spielen für Silkeborg 64 Tore erzielte und international eine starke Quote von zehn Toren in 15 Spielen aufweist, gilt als routinierter und treffsicherer Angreifer.

In der letzten Saison erreichte er einen Expected-Goal-Wert von 12,33. Sportchef Markus Katzer bezeichnet ihn als absoluten Wunschspieler, der trotz anderer attraktiver Angebote nach Hütteldorf kam. Die Verbindung zum Trainer Johannes Hoff Thorup, der Adamsen aus Dänemark kennt, erleichterte den Transfer. Adamsens Karriere verlief nicht geradlinig: Trotz seiner Ausbildung bei Bröndby IF wurde seine Entwicklung durch eine schwere Hüftverletzung gebremst.

Mit 22 Jahren kickte er noch als Amateur im dänischen Unterhaus und verdiente sein Geld als Fensterputzer. Dieser späte Durchbruch erinnert an die Geschichte von Jamie Vardy. Nun soll der Linksfuß, der als Spätzünder gilt, die Offensive von Rapid Wien verstärken und seine Torgefahr in der österreichischen Bundesliga unter Beweis stellen. Mit seiner Erfahrung aus fast 160 Pflichtspielen und über 60 Toren in Dänemark sowie seiner internationalen Bewährung bringt Adamsen die Voraussetzungen mit, um die Erwartungen bei Rapid zu erfüllen.

Der Vertrag bis 2028 spiegelt das Vertrauen in seine Fähigkeiten wider, auch im fortgeschrittenen Alter von 31 Jahren noch eine wichtige Rolle zu spielen. Die Verantwortlichen hoffen, dass er ähnlich wie in Silkeborg regelmäßig scoringt und die Mannschaft in entscheidenden Phasen unterstützt. Die Toxic-Kommentare unter dem Artikel stellen die journalistische Sichtweise nicht in Frage





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