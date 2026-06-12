Nach 15 Jahren als Cheftrainer verlässt Toni Polster den Regionalligisten Wiener Viktoria. Der Verein dankt ihm für die Erfolge und kündigt Rojgar Kadir als Nachfolger an. Der Abschied löst breite Reaktionen in der österreichischen Fußballwelt aus.

Der langjährige Verein Wiener Viktoria hat am Freitagnachmittag bekannt gegeben, dass Toni Polster , einer der erfolgreichsten Stürmer der österreichischen Fußballgeschichte, sein Amt als Cheftrainer des Regionalligisten niederlegt.

Nach 15 Jahren intensiver Zusammenarbeit, in denen Polster das Team mehrfach in höhere Tabellenpositionen gefördert und jungen Talenten wertvolle Impulse gegeben hat, fällt sein Abschied für beide Seiten überraschend. Der Verein drückte seine Dankbarkeit für die Jahre des Erfolgs und seine Trauer über den unvermittelten Abschied in einem kurzen Instagram‑Beitrag aus, in dem er schrieb, dass die Entscheidung unerwartet war und man sowohl die sportlichen Errungenschaften als auch die menschliche Verbundenheit mit Polster schätzt.

Neben der Verabschiedung des Cheftrainers verlässt das gesamte Trainerteam den Klub mit sofortiger Wirkung, sodass ein komplettes sportliches Umstrukturierungsprogramm ansteht. Als neuer Cheftrainer wurde Rojgar Kadir benannt, ein erfahrener Coach, der bereits in verschiedenen Jugend- und Amateurmannschaften Erfolge gefeiert hat. Kadir soll das Projekt weiterführen und gleichzeitig frische Ideen sowie moderne Trainingsmethoden einbringen, um die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu bringen.

Die Vereinsführung betont, dass die Übergabe reibungslos gestaltet werden soll und dass Polster und sein Team in den kommenden Wochen eng mit Kadir zusammenarbeiten, um einen optimalen Wissenstransfer zu gewährleisten. Die Fans von Wiener Viktoria wurden ebenfalls um Geduld gebeten, während die sportliche Planung für die nächste Saison verfeinert wird. Der Rücktritt von Toni Polster löst in der österreichischen Fußballszene ein breites Echo aus.

Viele ehemalige Kollegen, Spieler und Experten würdigen seine Verdienste nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Trainer, der stets großen Wert auf Fair Play und die Entwicklung junger Talente gelegt hat. In den sozialen Medien verbreiten sich zahlreiche Botschaften der Anerkennung und des Bedauerns, die Polsters jahrzehntelangen Beitrag zum österreichischen Fußball hervorheben.

Gleichzeitig wird die Zukunft des Vereins Wiener Viktoria mit Spannung beobachtet, da die sportliche Leitung nun unter neuer Führung steht und das Ziel verfolgt, die Errungenschaften der vergangenen Jahre zu festigen und weiter auszubauen. Der Verein hat zudem angekündigt, dass er weiterhin stark in die Nachwuchsarbeit investieren wird, um langfristig konkurrenzfähige Mannschaften zu fielden.

Im Hintergrund des sportlichen Geschehens steht auch ein Hinweis des Betreibers von Krone Multimedia (KMM), der klarstellt, dass Beiträge von Nutzern in Diskussionsforen nicht zwangsläufig die Meinung des Betreibers widerspiegeln. KMM betont sein Recht, nicht konforme Inhalte zu entfernen, rechtliche Schritte zu prüfen und Nutzer­daten für Strafverfolgungszwecke zu verwenden, wenn dies erforderlich ist. Dieser Disclaimer soll die rechtliche Position des Betreibers verdeutlichen und ist unabhängig von der aktuellen Nachricht zum Trainerwechsel bei Wiener Viktoria zu sehen





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