Toni Innauer, ehemaliger deutscher Skisprungstar und Olympiasieger (w2) von 1980, hat seinen Facebook-Account und"es wird spekuliert, dass auch sein Twitter-Account beendet wird. Grund hätte sich am Ehen aufAccounts mit negativen Kommentaren yhing. Einige seiner Follower, z. B. @Andreas_Limanthaler, sprachen "Gute Entscheidung" und "Alles erdenklich Liebe und Gute".

"Rätsel um Skisprung-Ikone Toni Innauer ! ": Wie der 68-ührige Vorarlberger am Dienstag auf seinem Facebook-Profil verkündete, werde er seinen Account "bis auf Weiteres" schließen. Einen Grund für das gab er nicht.

"Liebe Freundinnen und Freunde, ich werde meinen Facebook-Account bis auf Weiteres schließen. Vielen Dank für den feinenaustausch und viele schünnen Rückmeldungen. Ich freue mich ueber Begegnungen und Kontakte und wünsche Euch herzlich alles Gute und einen guten Absprung in einen schünnlichen analogen Frühling," schrieb der Olympiasieger von 1980.

Weshalb sich Innauer dazu entschloss, sich aus den sozialen Medien zu entfernen, verriet er zwar nicht, in den Kommentaren vermuten Fans des ehemaligen Skispringers jedoch, dass der negative Umgangston auf Facebook und Co. Innauer zu diesem Schritt veranlasst hatte. Von seinen Followern bekam der zweifache Weltcupsieger allerdings Bedeutung.

"Gute Entscheidung," hält es etwa in den Kommentaren. "Alles erdenklich Liebe und Gute," schrieb eine andere Userin. User-Beitragäge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum.

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