Tom Neuwirth spricht über seine Rolle als Todesengel in Romeo und Julia in Wien, sein Gesangstraining und den Umgang mit seinem Alter.

Tom Neuwirth, der als Conchita Wurst den Song Contest gewonnen hat, steht inzwischen als Musicaldarsteller auf der Bühne. Im Gespräch mit der Presse erzählt der Künstler, wie er zum Theater gekommen ist, welche Anforderungen seine aktuelle Rolle stellt und wie er sein Alter betrachtet. Ende Jänner wird Neuwirth in Wien als Todesengel im Musical Romeo und Julia - Liebe ist alles zu sehen sein.

Auf die Frage, was er auf einer Party antworten würde, wenn jemand ihn nicht erkennt, sagt Neuwirth, dass er sich eher vorsichtig herantasten würde. Statt sofort vom Song Contest zu sprechen, würde er zunächst auf die vielen Dinge verweisen, die er machen darf. Zudem übt er verschiedene Tätigkeiten aus, die er mit den Begriffen Sänger oder Künstler beschreiben könnte.

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Todesengel-Rolle im Musical Romeo und Julia in Wien

Tom Neuwirth spielt im Musical Romeo und Julia - Liebe ist alles den Todesengel, die Produktion ist für Ende Jänner in Wien angekündigt. Nach seinen Angaben liegt die größte Schwierigkeit dieser Rolle nicht in der Tonhöhe, sondern in der Lautstärke.

Neuwirth erklärt, dass die Partie ursprünglich für einen Countertenor geschrieben wurde. Trotz Mikrofonierung sei der Gesang anfangs so zart gewesen, dass die gewünschte Lautstärke kaum zu regeln war. Nach eigener Einschätzung hat sich das inzwischen verbessert.

Zusätzlich nennt Neuwirth es eine Herausforderung, den klassischen Sound der Rolle zu erzeugen. Seine Wurzeln im Theater reichen weit zurück: Als Kind war er in der Volksschule und in der Hauptschule in der Theatergruppe aktiv, und er ist nach eigenen Worten mit dem Musical aufgewachsen.

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Auch die Arbeit an der Bühne selbst verlangt Persönlichkeit. Neuwirth beschreibt das Theater als extrem direkt und berichtet, dass er bei seinem Engagement im Stück Luziwuzi vor zwei Jahren gemerkt habe, dass er mit Nähe ein deutliches Problem hat. Bei den Liebesszenen sei ihm das anfangs unangenehm gewesen, weshalb er sich nach eigener Darstellung umgehend bei seinem Therapeuten Rat holte.

Einstieg in die Tourproduktion und den Cast

Tom Neuwirth ist zu einer bestehenden Tourproduktion dazugestoßen und hat sich nach eigenen Angaben inzwischen eng mit dem Ensemble verbunden. Bei seinem ersten Auftritt war er nervös und wollte zunächst nur seinen Part erledigen und danach wieder nach Hause gehen.

Mittlerweile sei er mit dem Cast stärker zusammengewachsen, und die Stimmung im Ensemble sei so gut, dass er einmal seinen Einsatz verpasst habe, weil er noch einen Witz erzählen musste. Neuwirth beschreibt diese Gemeinschaft als wichtigen Teil des Alltags auf der Tour.

Gleichzeitig benennt er die Eintönigkeit des Spielplans als Herausforderung. Er wisse jeden Abend, dass er um 20.51 Uhr auf seiner Position stehe und einen bestimmten Ton in einer festgelegten Höhe und Länge singe. Die Freiheit, in dieser festen Abfolge immer wieder neu zu gestalten, müsse er aktiv finden, was nach seiner Schilderung dadurch gelingt, dass niemand jeden Abend exakt dasselbe macht wie am Vortag.

Bei der Planung beschreibt sich Neuwirth als wenig strategisch. Das Theater sei gut getaktet und habe manchmal einen Vorlauf von zwei Jahren, wodurch bestimmte Termine bereits feststehen. Er habe zudem den Luxus, Nein sagen zu können, was er als Privileg in der Unterhaltungsbranche bezeichnet.

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Stimmtechnik, Älterwerden und neues Album

Tom Neuwirth arbeitet nach eigenen Angaben seit drei Jahren an seiner Gesangstechnik und sieht seine Stimme seitdem deutlich verbessert. Den Gesangsunterricht begann er für das Stück Luziwuzi, weil dort Koloratur-Sopran verlangt wird, was er damals noch nicht beherrschte.

Neuwirth beschreibt Singen als persönlich und fordernd, weil Nervosität oder Gedanken an einen schwierigen Ton den Gesang blockieren können, selbst wenn er technisch dazu in der Lage wäre. Schon nach der ersten Unterrichtsstunde habe er einen spürbaren Unterschied bemerkt.

Mit dem Älterwerden verbindet Neuwirth den Wunsch, so lange wie möglich gut singen zu können. Neben dem Talent brauche es dafür irgendwann auch Technik. Ein schwächeres Konzert ordnet er heute so ein, dass er trotzdem tausendmal besser singe als vor vier Jahren.

Zum eigenen Alter sagt Neuwirth, dass er am 6. November 38 Jahre alt geworden ist. Mit 32 habe er noch behauptet, 36 zu sein, und danach so lange falsche Zahlen genannt, bis er den Überblick verlor. Der Sprung zur Dreißig habe ihm bewusst gemacht, dass er nicht mehr zu den Kids gehört und für alles, was er tut und sagt, verantwortlich ist.

Auf die Frage, ob er das Alter gelassen sieht, antwortet Neuwirth, er sei dabei lange entspannt gewesen. Nach einer Feier vor zwei Wochen habe ihn der Gedanke am nächsten Tag jedoch überrascht. Mit einem Augenzwinkern meint er, dass irgendwann wohl der Facelift komme.

Schließlich spricht Neuwirth über Conchita Wurst, die für ihn eine Seite der eigenen Person darstellt, die er mittlerweile nur noch selten hervorholt. Derzeit arbeitet er an einem Album, das sich nach seiner Aussage besser strukturieren lässt, weil der Releaseplan und die Deadlines bekannt sind.